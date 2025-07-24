Общество 24.07.2025 в 06:00

В Бурятии разочаровались в параллельном импорте дорогих иномарок

Машины, ввезенные через Дубай, не рекомендуют к покупке
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии разочаровались в параллельном импорте дорогих иномарок
Фото: freepik.com
Тысячи россиян, купивших престижные иномарки через параллельный импорт, столкнулись с шокирующей проблемой. При попытке зарегистрировать машины в ГИБДД выясняется, что автомобили числятся в международном розыске как угнанные. 

Суть так называемой «дубайской схемы» проста: автомобиль берется в лизинг в одной из западных стран, а затем перепродается в Россию, как правило, через ОАЭ.

«При этом платежи за машину какое-то время продолжают поступать, поэтому изначально автомобиль в угоне не числится. Обычно проходит около трех месяцев, прежде чем лизинговая компания понимает, что ее обманули. После этого автомобиль попадает в базу Интерпола», - говорится в материале.

Судебная практика по таким случаям чаще всего неблагоприятна для владельцев: «Суды считают, что если автомобиль находится в розыске по линии Интерпола, он не может быть зарегистрирован и допущен к участию в дорожном движении на территории России».

Об этой схеме знают торговцы автомобилями в Бурятии, поэтому машины, ввезенные через Дубай, ими не рекомендуются к покупке.

- Мы работаем с Японией, Кореей и Китаем, где такие фокусы с машинами невозможны в принципе, - говорит директор компании по ввозу подержанных премиальных иномарок в Бурятию. - Машины приобретаются с официальных аукционов, где путь каждой машины прослеживается и проблем с постановкой на учет в Бурятии никогда не было.

Между тем, по данным торговцев автомобилями, в 2022 и 2023 годах в Бурятию ввезено несколько десятков премиальных внедорожников Lexus через Дубай, и сегодня их владельцам стоит поволноваться. Между тем в России уже создан судебный прецедент, когда сворованный на Западе автомобиль обязали поставить на регистрационный учет. Ведь добросовестный приобретатель, покупая машину, не знал, что она в угоне. И раз он не был осведомлен об этом, то не должен являться пострадавшей стороной. Тем более что речь идет о западных странах, которые не выполняют международные договоры по отношению к России.

Раз плохо смотрели и выпустили угнанный автомобиль из страны, какие могут быть претензии к нам?

Так, пятый кассационный суд общей юрисдикции обязал поставить на учет в России дорогостоящий автомобиль, находящийся в розыскной базе Интерпола по делу о краже, сообщили в пресс-службе суда.

Суд впервые встал на сторону добросовестного приобретателя автомобиля и учел сложную внешнюю политическую обстановку, не позволяющую пролить свет на его прошлое. История транспортного средства вызывает много вопросов: авто якобы было украдено в 2011 году в Швеции, затем привезено в РФ и долгое время эксплуатировалось, однако в 2021 году в базе Интерпола появилась карточка о его угоне, тогда у очередного владельца и возникли сложности с постановкой на учет.

Трансграничные преступные картели часто использовали Интерпол для давления на добросовестных покупателей из России: машины ввозились и официально продавались, но со временем мошенники подавали заявления об угоне в правоохранительные органы иностранных государств с целью получения страховой выплаты и шантажа новых владельцев, которые не могли поставить авто на учет.

Преступная схема работала благодаря медлительности иностранных правоохранительных органов и желанию отечественного покупателя сэкономить.
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автомобиль

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