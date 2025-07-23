Из леса Бурятии вывезли 15 кубометров мусора

В минувшие выходные лесники и волонтёры навели порядок в местности Сосновый бор, находящейся в Бичурском районе Бурятии. За два дня они собрали 15 кубометров мусора, освободив лес от пластика и другого хлама.

Коллективу лесничества помогали дети из дома творчества и сотрудники отдела молодёжной политики и спорта администрации района.

- Благодарим за активную жизненную позицию детей и взрослых, которые откликнулись на наш призыв и вместе с нами освобождали лес от мусора. Отходы растаскивают птицы. Также ветром мусор уносит на ближайшие территории лесного фонда. Скопление отходов в лесу – это не только экологическая проблема, но и потенциальная угроза возникновения пожаров. Поэтому берегите лес и соблюдайте правила санитарной безопасности, - отмечают сотрудники Бичурского лесничества.

Фото: РАЛХ