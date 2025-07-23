К поискам пропавшего мужчины в Бурятии подключили авиацию

В МЧС России по Бурятии приняли решение о необходимости привлечения авиации для проведения поисково-спасательных работ в Муйском районе. В местности «Маяк» в устье реки Бамбуйка пропал мужчина 1988 года рождения. На резиновой весельной лодке он в одиночку сплавился по реке Витим.

- Незарегистрированный турист начал сплав 12 июля в 83 км от поселка Усть-Муя и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сегодня утром из Улан-Удэ вертолетом Ми-8 в район поиска была направлена группа спасателей БРПСС. Специалисты были доставлены в указанный район, где приступили к поисково-спасательным работам, - рассказали в МЧС республики.

Фото: МЧС Республики Бурятия