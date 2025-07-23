Общество 23.07.2025 в 17:12

Район Бурятии возглавит новый прокурор

Приказ о его назначении подписал Генпрокурор России
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Текст: Елена Кокорина
Район Бурятии возглавит новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ от 17 июля 2025 года на должность прокурора Баунтовского района назначен Шобоев Максим Кондратьевич. Последние 3 года он занимал должность заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора.

Также в прокуратуре республики сообщили, что Шобоев М.К. в 2009 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Состоял в должностях помощника прокурора Джидинского района, старшего помощника Гусиноозерского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Бурятия, старшего помощника, заместителя прокурора Мухоршибирского района, заместителя прокурора Иволгинского района.

Фото: прокуратура Бурятии

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