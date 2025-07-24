На Байкале построят чудо за 19 миллиардов рублей

ВЭБ.РФ направит 15 млрд рублей льготного финансирования для строительства гостиничного комплекса «Чудо Байкал» на 654 номеров в селе Горячинск. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, общая стоимость строительства пятизвездочного комплекса оценивается в 18,9 млрд рублей.– Байкал является популярным туристическим маршрутом. Уникальная природа озера, местная культура, развитие транспортной системы, создание современных качественных мест размещения и объектов туристической инфраструктуры обеспечат многократный рост турпотоков в регион. Новый гостиничный комплекс внесет свой значительный вклад в создание этой инфраструктуры. Мы видим большой потенциал для развития оздоровительного туризма. «Чудо Байкал» станет первым полноценным курортом на этом популярном направлении, – рассказал Управляющий директор ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев.Бизнес-план проекта предполагает создание гостиницы, термального комплекса с центром восточной медицины, спортивно-развлекательного комплекса, ресторанов, кафе и баров, открытых спортивных площадок. Предусмотрен прокат спортивного снаряжения и проведение экскурсий.