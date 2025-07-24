Общество 24.07.2025 в 11:04

В Улан-Удэ ТГК-14 наказывают рублем

Компания своевременно не восстанавливает нарушенное благоустройство
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ТГК-14 наказывают рублем
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ административная комиссия Комитета муниципального контроля рассмотрела 44 протокола о различных правонарушениях. Это самовыгул домашних животных, отсутствие регистрации питомцев, торговля в неустановленных местах, несвоевременная уборка мусорных площадок, нарушения правил парковки и т.д. 

Как сообщили в мэрии, общая сумма наложенных штрафов превысила 700 тысяч рублей. Причем львиная доля из этой суммы - 590 тысяч – составили штрафы в отношении ТГК-14 за проведение земляных работ без восстановления благоустройства после ремонта.

Комитет муниципального контроля напоминает горожанам, что сообщать о нарушениях они могут через портал Госуслуги (Платформа обратной связи), на сайте ГИС ЖКХ, а также лично, обратившись по адресу: ул. Бабушкина, 25.
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