В Улан-Удэ ТГК-14 наказывают рублем

В Улан-Удэ административная комиссия Комитета муниципального контроля рассмотрела 44 протокола о различных правонарушениях. Это самовыгул домашних животных, отсутствие регистрации питомцев, торговля в неустановленных местах, несвоевременная уборка мусорных площадок, нарушения правил парковки и т.д.Как сообщили в мэрии, общая сумма наложенных штрафов превысила 700 тысяч рублей. Причем львиная доля из этой суммы - 590 тысяч – составили штрафы в отношении ТГК-14 за проведение земляных работ без восстановления благоустройства после ремонта.Комитет муниципального контроля напоминает горожанам, что сообщать о нарушениях они могут через портал Госуслуги (Платформа обратной связи), на сайте ГИС ЖКХ, а также лично, обратившись по адресу: ул. Бабушкина, 25.