Боец СВО приехал в Бурятию и усыновил детей из детского дома

В Минсоцзащиты Бурятии поделились историей воспитанника детского дома, который на днях поговорил по телефону с отцом, находящимся на СВО. На этой неделе папа Максима приехал в Улан-Удэ, чтобы встретиться с сыном и забрать его к себе в Калининградскую область.

- В этот день, в нашем центре, царила невероятная радость и трогательные эмоции. Столько любви, столько счастья было, когда мальчик увидел своего отца. Объятия, искренние улыбки, смех и слёзы на глазах у всех - сотрудники центра не могли сдержать слёз радости. Папа, крепко обняв сына, сдерживал слёзы, понимая, как сильно они скучали друг по другу. Мы от всей души желаем этой семье огромного счастья, здоровья и настоящего семейного счастья! - рассказывает замдиректора учреждения минсоцзащиты Ольга Суровая.

У шестилетнего Максима есть ещё двое младших братьев, которые после того, как их изъяли у мамы, были переданы специалистам дома-ребенка «Аистенок» и пробыли там какое-то время. Вскоре они также отправятся в Калининградскую область. Отец Максима установил отцовство, дал всем мальчикам свою фамилию, поэтому все трое ребят станут частью одной большой семьи, добавили в минсоцзащиты Бурятии.

Фото: минсоцзащиты Бурятии