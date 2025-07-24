Общество 24.07.2025 в 11:20

Боец СВО приехал в Бурятию и усыновил детей из детского дома

Вместе со своим сыном он забрал еще двоих мальчиков
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Боец СВО приехал в Бурятию и усыновил детей из детского дома

В Минсоцзащиты Бурятии поделились историей воспитанника детского дома, который на днях поговорил по телефону с отцом, находящимся на СВО. На этой неделе папа Максима приехал в Улан-Удэ, чтобы встретиться с сыном и забрать его к себе в Калининградскую область.

- В этот день, в нашем центре, царила невероятная радость и трогательные эмоции. Столько любви, столько счастья было, когда мальчик увидел своего отца. Объятия, искренние улыбки, смех и слёзы на глазах у всех - сотрудники центра не могли сдержать слёз радости. Папа, крепко обняв сына, сдерживал слёзы, понимая, как сильно они скучали друг по другу. Мы от всей души желаем этой семье огромного счастья, здоровья и настоящего семейного счастья! - рассказывает замдиректора учреждения минсоцзащиты Ольга Суровая.

У шестилетнего Максима есть ещё двое младших братьев, которые после того, как их изъяли у мамы, были переданы специалистам дома-ребенка «Аистенок» и пробыли там какое-то время. Вскоре они также отправятся в Калининградскую область. Отец Максима установил отцовство, дал всем мальчикам свою фамилию, поэтому все трое ребят станут частью одной большой семьи, добавили в минсоцзащиты Бурятии.

Фото: минсоцзащиты Бурятии

Все новости

Боец СВО приехал в Бурятию и усыновил детей из детского дома
24.07.2025 в 11:20
В Улан-Удэ ТГК-14 наказывают рублем
24.07.2025 в 11:04
В Улан-Удэ рабочие пистолетом выбивали долги по оплате ремонта
24.07.2025 в 10:59
Еще одно уголовное дело завели на известного строителя в Улан-Удэ
24.07.2025 в 10:41
Для предотвращения гибели на водоемах в Бурятии усилят работу с отдыхающими
24.07.2025 в 10:30
На Байкале построят чудо за 19 миллиардов рублей
24.07.2025 в 10:02
Пенсионера в Бурятии мошенники оставили почти без миллиона рублей
24.07.2025 в 09:39
Лесные пожары в Бурятии тушат почти 300 человек
24.07.2025 в 09:15
В ДТП в Бангкоке погиб известный артист
24.07.2025 в 09:08
Досрочные пенсии
24.07.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
В Улан-Удэ ТГК-14 наказывают рублем
Компания своевременно не восстанавливает нарушенное благоустройство
24.07.2025 в 11:04
На Байкале построят чудо за 19 миллиардов рублей
Пятизвездочный гостиничный комплекс разместится в Горячинске
24.07.2025 в 10:02
Досрочные пенсии
Кто имеет право?
24.07.2025 в 09:00
В Бурятии разочаровались в параллельном импорте дорогих иномарок
Машины, ввезенные через Дубай, не рекомендуют к покупке
24.07.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru