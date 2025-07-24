Общество 24.07.2025 в 11:58

В Тунке ремонтируют два моста на федеральной трассе

После ремонта он будут отвечать всем требованиям безопасности
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Текст: Андрей Константинов
В Тунке ремонтируют два моста на федеральной трассе
Фото: архив «Номер один»
В Тункинском районе Бурятии ремонтируют сразу два моста на федеральной трассе Култук – Монды - граница с Монголией.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», на мосту через безымянный ручей вблизи села Малый Жемчуг (102+350 км) демонтировано старое ограждение, асфальт и железобетонные конструкции. Уже разобраны гидроизоляция и деформационные швы, дополнительно устроена одна из двух балок пролетных строений для расширения габарита моста, забетонированы конструктивные элементы береговых опор. В ближайшее время подрядчики начнут ремонт опор и пролетного строения, а также мостового полотна. Сейчас на мосту действует реверсивное движение со светофорным регулированием.

Параллельно идет капремонт моста через р. Хулу-Сансата на 196-м км трассы. В прошлом году здесь полностью демонтировали старый мост протяженностью 66 метров и приняли на объект около 80 тонн металлоконструкции для монтажа нового. Там уже установили новое металлическое пролетное строение и смонтированы плиты. Для удобства водителей дорожники устроили объездную дорогу и возвели временный мост. 

В этом строительном сезоне работы продолжились. Сейчас там идет устройство деформационного шва и отсыпка грунта на подходах к мосту. Далее будут проводиться работы по устройству гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

«После окончания ремонта оба моста будут отвечать всем нормативным требованиям и требованиям безопасности. Улучшится техническое состояние мостов и показатели их грузоподъемности и долговечности. Оба объекта относятся к числу особо значимых, так как служат для автомобильного сообщения между Россией и Монголией. Трасса А-333 играет немаловажную роль в обеспечении торгово-экономических и туристических связей между двумя государствами», - отметили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
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