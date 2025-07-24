Общество 24.07.2025 в 12:15

В Улан-Удэ у сотрудницы МЧС отняли непонятные миллионы

Законность происхождения денег чиновница подтвердить не смогла
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ у сотрудницы МЧС отняли непонятные миллионы
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в региональном главном управлении МЧС России.

«Установлено, что в 2023 году на счета начальника отдела профилактики пожаров ведомства и ее супруга поступили средства, превышающие их совокупный доход за 2021–2023 годы. Законность происхождения 9,3 млн рублей чиновница подтвердить не смогла. В связи с этим в суд был направлен иск о взыскании с нее этой суммы в пользу государства. Суд требования прокуратуры удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее по иску прокуратуры служащую уволили в связи с утратой доверия за предоставление недостоверных сведений о доходах. Информация о ее увольнении включена в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
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