Общество 24.07.2025 в 12:30
Еще три бойца из Бурятии вернулись из плена
Борт с освобожденными военными уже приземлился в Подмосковье
Текст: Андрей Константинов
Вчера между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», - сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным федеральных изданий, самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами уже приземлился в Подмосковье. Теперь им предстоит лечение и реабилитация.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в числе освобожденных есть трое военных из нашей республики.
«Ждём ребят дома. Спасибо всем, кто помогает возвращать родных их семьям и близким», - написал глава в своем телеграм-канале.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», - сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным федеральных изданий, самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами уже приземлился в Подмосковье. Теперь им предстоит лечение и реабилитация.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в числе освобожденных есть трое военных из нашей республики.
«Ждём ребят дома. Спасибо всем, кто помогает возвращать родных их семьям и близким», - написал глава в своем телеграм-канале.
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