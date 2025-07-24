Еще три бойца из Бурятии вернулись из плена

Вчера между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными.«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», - сообщили в министерстве обороны РФ.По данным федеральных изданий, самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами уже приземлился в Подмосковье. Теперь им предстоит лечение и реабилитация.По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в числе освобожденных есть трое военных из нашей республики.«Ждём ребят дома. Спасибо всем, кто помогает возвращать родных их семьям и близким», - написал глава в своем телеграм-канале.