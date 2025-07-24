В Забайкалье свинье сделали кесарево сечение

Необычную операцию провели работники государственной Чернышевской станции по борьбе с болезнями животных Забайкальского края. Как сообщает портал «Чита.ру», к ветеринарам обратились владельцы одного из личных подсобных хозяйств. Фермеры рассказали, что несколько часов назад у их свиньи начались роды, но она ведет себя беспокойно, появилась одышка. Убедившись, что самостоятельно опороситься животное не сможет, ветеринарный врач Мария Ганя приняла решение оперировать.«Один из поросят застрял, поэтому естественные роды были невозможны. Чтобы не мучить и не травмировать животное, требовались неотложные мероприятия. Правда, за 13 лет моей практики я не слышала, чтобы проводили кесарево свиньям. Не было такого опыта и у моих коллег. Они сильно удивились, когда узнали, что я отважилась на такой шаг. Наш водитель съездил на ветстанцию, привез хирургические инструменты и необходимые медикаменты. Операцию провели в полевых условиях, прямо во дворе», — приводит издание слова ветврача.Благодаря профессионализму ветеринара операция прошла успешно, удалось спасти двух поросят. Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо. Ветспециалисты дали хозяевам рекомендации по уходу и содержанию животных для скорейшего восстановления их здоровья.