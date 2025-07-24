Общество 24.07.2025 в 14:22

В Улан-Удэ перенесут остановку у рынка «Народный»

Она сдвинется на несколько метров
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ перенесут остановку у рынка «Народный»

Уже завтра, 25 июля, в Улан-Удэ изменится расположение остановку у рынка Народный. Ее перенесут из-за ремонта.

- С 25 июля начнутся ремонтные работы на участке по ул. Советская. В этой связи на 20 метров будет перенесена остановка «ТК Народный» в сторону реки Селенга, - сообщили в Комитете по строительству.

Перекрытие связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе. Горожан просят быть внимательными и двигаться согласно установленным дорожным знакам.

Фото: мэрия города

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остановка ремонт

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