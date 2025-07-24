Общество 24.07.2025 в 14:22
В Улан-Удэ перенесут остановку у рынка «Народный»
Она сдвинется на несколько метров
Текст: Елена Кокорина
Уже завтра, 25 июля, в Улан-Удэ изменится расположение остановку у рынка Народный. Ее перенесут из-за ремонта.
- С 25 июля начнутся ремонтные работы на участке по ул. Советская. В этой связи на 20 метров будет перенесена остановка «ТК Народный» в сторону реки Селенга, - сообщили в Комитете по строительству.
Перекрытие связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе. Горожан просят быть внимательными и двигаться согласно установленным дорожным знакам.
Фото: мэрия города