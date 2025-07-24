В Баргузинском районе Бурятии построят новую школу

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Баргузинский район 23 июля посетил поселковые школы для решения существующих вопросов по этим объектам.В строящейся школе села Баянгол глава республики поручил ускорить темпы отделочных работ. Также будет рассмотрено несколько вариантов увеличения мощностей котельной, которая будет отапливать будущую школу. Кроме этого существующая котельная отапливает Дом культуры и еще ряд объектов в селе.- Посмотрели, как идет стройка. Подрядчик должен сдать объект 15 августа. Но понимаем, что к этому сроку он не сдаст. Поставили задачу подрядчику увеличить количество людей и контролировать сроки сдачи. Степень готовности высокая, осталось завершить отделочные работы, благоустройство дворовой территории. Тут просто надо поднапрячься, чтобы дети в сентябре в школу уже пошли. Там же есть вопрос по котельной, у школы появляются дополнительные площади, и котельная такую мощность может не выдать. Соответственно, сейчас Минстрой совместно с районом будет считать по вариантам, как обеспечить тепло, либо добавить электрокотел в школу, либо дополнительные котлы ставить на саму котельную. Сейчас такая задача будет решаться, причем оперативно, - подчеркнул Алексей Цыденов.В селе Суво местные жители обратились к главе Бурятии с просьбой не закрывать единственную школу в населенном пункте.«Школа не только дает знание нашим детям, она дает работу людям. Суво – уникальное место, это место компактного проживания эвенков, Сувинская долина привлекает туристов своей красотой и древними наскальными живописями, люди с кожными заболеваниями приезжают сюда лечиться в соленых озерах. Мы любим свой край и не хотим отсюда уезжать», - рассказали местные жители.Алексей Цыденов отметил, что принято решение школу сохранить. Для этого Минобразования Бурятии уже подготовило заявку на участие в федеральной программе по капитальному ремонту школ.- По поручению президента Владимира Владимировича Путина у нас предусмотрена программа капитального ремонта школ. На 2025 год программа есть, на 2026-2027 годы еще адресно финансирование не распределено. Мы, соответственно будем заявлять в числе других и Сувинскую школу. Школу будем сохранять, вопрос стоял закрывать или не закрывать. Все-таки Суво не самый маленький поселок, будем школу ремонтировать, чтобы создавать детям условия, - сказал Алексей Цыденов.В районном центре - селе Баргузин - будет проведен капремонт не только образовательного учреждения, но и школьного музея. Глава Бурятии отметил, что благодаря энтузиазму местных жителей и сотрудников школы музей давно перерос статус школьного.- Музей в Баргузине, он, конечно, особый. Из школьных музеев, это, конечно, самый такой выдающийся музей у нас в республике. Там много разных экспонатов, которые достойны, в том числе выставляться в Национальном музее. Здание музея, как и школы, требуют ремонта, мы поддержим, ремонт будем делать, - добавил глава республики.