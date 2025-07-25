Общество 25.07.2025 в 06:00

В Бурятии появятся спецотряды «троллей»

Они будут, как в скандинавском фольклоре, охранять мосты
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии появятся спецотряды «троллей»
Фото: архив «Номер один»
Образ тролля появился в скандинавской мифологии, но позже разошелся по всему миру. По одной из версий, эти существа обитают у мостов, и те, кто по этим мостам проходит или проезжает, должны держать ответ перед ними. В скором времени в Бурятии могут появиться специальные отряды, которые, по примеру мифических персонажей, будут находиться у мостов (а также возле  путепроводов и развязок) и «приставать» к путникам. Этого требует прокуратура. 

На земле, в воде и  небе 

Сразу несколько исков от байкальского транспортного прокурора рассмотрели суды Бурятии. Большая часть из них   подана на РЖД. Содержание исков таково: прокурор требовал выполнить положения законодательства о транспортной безопасности.

Возьмем, к примеру, иск, касающийся безопасности железнодорожного моста. В нем прокурор просит суд заставить РЖД «сформировать и привлечь для защиты объекта транспортной инфраструктуры подразделения транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры - железнодорожном металлическом мосту».

Если быть точнее, то речь идет о целом отряде сотрудников, «оснащенных переносными средствами видеонаблюдения, ручными средствами досмотра (металлодетекторами, газоанализаторами паров взрывчатых веществ), а также о специально оснащенных мобильных группах быстрого реагирования, круглосуточно выполняющих задачи по реагированию на подготовку совершения  незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, его наземной, подземной, воздушной, надводной частей…».

В общем, круглосуточная охрана в небе, на земле, под землей и на воде. Требования серьезные, однако Северобайкальский суд (в который    подан этот конкретный иск) прекратил разбирательство в связи с тем, что аналогичное дело уже   рассмотрено в 2023 году.

Где-то уже было 

И действительно, в 2023 году прокурор уже требовал обеспечить безопасность моста, причем вполне удачно – суд встал на его сторону. Однако это решение не исполнено до сих пор. Недавно РЖД обращались в суд с просьбой об отсрочке.

«Возложенные решением суда обязанности предполагают значительные финансовые затраты и требуют внесения соответствующих дополнений в инвестиционную программу компании… Отсутствие подготовленного контингента сотрудников для защиты станций является обстоятельством, которое приводит к невозможности исполнения решения суда на текущий момент. В срок ранее предоставленной отсрочки исполнения решения суда - до 30.03.2025 г. - времени оказалось недостаточно для поиска и подготовки персонала в нужном количестве», - пытались убедить суд юристы РЖД.

Однако суд не нашел оснований для продления срока и отказал компании в иске.

Вы не понимаете, это другое 

Но вернемся к свежему иску, который прокурор подал на РЖД по похожим основаниям и по одним и тем же объектам, после того  как Северобайкальский суд прекратил производство по делу. Ссылаясь на решение 2023 года, прокурор отправился в Верховный суд. Где заявил, что требования в 2023 году, вообще-то, были совсем другими. Если коротко, то тогда прокурор требовал «обеспечить охрану» железнодорожного моста. То есть нанять ребят из вневедомственной охраны, нацгвардии или им подобных, чтобы они дежурили у объекта. Сегодняшние требования - «обеспечение транспортной безопасности на категорированных объектах», и это уже совсем другое.

И Верховный суд согласился, дело вернули в Северобайкальский суд. Если прокурор его выиграет, то РЖД должны будут выставить у своих объектов и охранников, и спецгруппы. А таких объектов по Бурятии не один и не два.

Хранители дорог 

Но не только РЖД попали под антитеррористическую волну. Так, еще в 2022 году  частично удовлетворен иск прокурора Советского района Улан-Удэ к городскому Комбинату по благоустройству (КБУ). Ведомству дали два года, чтобы обеспечить безопасность объектов транспортной инфраструктуры.

А именно выделить помещения и оборудование для размещения работников подразделений транспортной безопасности, для временного хранения предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения. Также прокурор требовал, чтобы на этих объектах дежурили минимум четыре работника, которые следили бы за безопасностью. Плюс   видеокамеры наблюдения и группы быстрого реагирования, которые по сигналу готовы примчаться, если что-то идет не так.

Как и в случае с РЖД, исполнить это решение суда у КБУ не получилось. И в апреле этого года городское учреждение обратилось в суд с просьбой об отсрочке.

«Заявление мотивировано тем, что в настоящий момент исполнить  требования суда, относящиеся к мероприятиям по исполнению плана обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не представляется возможным без разработанной на их исполнение проектно-сметной документации... На что требуются денежные средства, по выделению которых проводится работа», - объясняли они суду.

Но, как и в случае с РЖД, Фемида оказалась глуха к мольбам и стенаниям о безденежье и бюрократии. КБУ отказали.

Это значит, что уже в скором времени в Бурятии появятся целые группы специально обученных сотрудников, которые будут проверять каждый чих на ключевых транспортных объектах. Если, конечно, организации, в чьем ведении находится транспортная инфраструктура, не найдут еще способы, чтобы затянуть или отодвинуть исполнение судебных решений.

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