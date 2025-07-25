Общество 25.07.2025 в 09:57

Монголия запретила онлайн-казино

Стать банкротом из-за игровой зависимости станет гораздо сложнее
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия запретила онлайн-казино

Монголия стала 22-й страной в Азии, полностью запретившей азартные игры онлайн и другие формы азартных игр. С начала месяца вступил в законную силу и начал работать закон о запрете онлайн-казино. Об этом сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на отдел профилактики Главного управления полиции Монголии.

Целью этого закона является установление строгой ответственности для организаторов азартных игр, обеспечение финансовой безопасности граждан и предотвращение отмывания денег и другой преступной деятельности. Профессиональные организации усилили контроль и запустили информационные кампании через средства массовой информации. 

«Данное законодательное нововведение представляет собой комплексное решение, которое соответствует государственной политике в области внутренней безопасности, а также созданию здоровой социальной атмосферы и экономическому регулированию», — сообщает агентство.

Побудило соседнюю страну присоединиться к азиатской программе по борьбе с онлайн-казино особая восприимчивость восточных людей к одной из самых тяжелых форм зависимости, которая приводит к массовому вовлечению экономически активной части населения к играм. Выгоды от них получают международные синдикаты, а страны терпят убытки, сравнимые с последствиями опиумной наркоманией в Китае в 19 веке, которую начала Великобритания и другие западные страны. Неслучайно Китай одним из первых запретил онлайн-казино на территории страны, а организаторы подобных площадок преследуются там в уголовном порядке. В России также раздаются призывы приравнять онлайн-казино к экстремизму.

Фото: loon.site

 

Все новости

Верхушку ТГК-14 оставили в СИЗО еще на три месяца
25.07.2025 в 10:41
Иностранцу не дали провезти через границу 54 млн рублей в золоте
25.07.2025 в 10:34
В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева
25.07.2025 в 10:12
Монголия запретила онлайн-казино
25.07.2025 в 09:57
Женщина пострадала в тройном ДТП в Улан-Удэ
25.07.2025 в 09:48
«Танк» сбил опору и улетел в кювет на трассе в Бурятии
25.07.2025 в 09:38
Пожары в районе Бурятии охватили свыше тысячи гектаров леса
25.07.2025 в 09:32
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за инфекции в детском лагере
25.07.2025 в 09:25
В районе Бурятии женщина сгорела в собственном доме
25.07.2025 в 09:13
Добровольное страхование жизни
25.07.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
Иностранцу не дали провезти через границу 54 млн рублей в золоте
За контрабанду мужчина выплатит штраф в размере 850 тысяч
25.07.2025 в 10:34
В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева
Это связано с открытием строительного гипермаркета
25.07.2025 в 10:12
Добровольное страхование жизни
Что это такое?
25.07.2025 в 09:00
В Бурятии появятся спецотряды «троллей»
Они будут, как в скандинавском фольклоре, охранять мосты
25.07.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru