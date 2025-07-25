Монголия запретила онлайн-казино

Монголия стала 22-й страной в Азии, полностью запретившей азартные игры онлайн и другие формы азартных игр. С начала месяца вступил в законную силу и начал работать закон о запрете онлайн-казино. Об этом сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на отдел профилактики Главного управления полиции Монголии.

Целью этого закона является установление строгой ответственности для организаторов азартных игр, обеспечение финансовой безопасности граждан и предотвращение отмывания денег и другой преступной деятельности. Профессиональные организации усилили контроль и запустили информационные кампании через средства массовой информации.

«Данное законодательное нововведение представляет собой комплексное решение, которое соответствует государственной политике в области внутренней безопасности, а также созданию здоровой социальной атмосферы и экономическому регулированию», — сообщает агентство.

Побудило соседнюю страну присоединиться к азиатской программе по борьбе с онлайн-казино особая восприимчивость восточных людей к одной из самых тяжелых форм зависимости, которая приводит к массовому вовлечению экономически активной части населения к играм. Выгоды от них получают международные синдикаты, а страны терпят убытки, сравнимые с последствиями опиумной наркоманией в Китае в 19 веке, которую начала Великобритания и другие западные страны. Неслучайно Китай одним из первых запретил онлайн-казино на территории страны, а организаторы подобных площадок преследуются там в уголовном порядке. В России также раздаются призывы приравнять онлайн-казино к экстремизму.

Фото: loon.site