Общество 25.07.2025 в 10:12
В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева
Это связано с открытием строительного гипермаркета
Текст: Андрей Константинов
В Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ рассказали, как изменится схема движения на улице Борсоева, где откроется строительный гипермаркет «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен». Там уже готовится к вводу в эксплуатацию светофор напротив дома №77.
Изменения будут радикальными.
Изменения будут радикальными.
Там ликвидируют пешеходный переход и остановку «Наран» в оба направления, а также пешеходный переход и остановку «ул. Борсоева» в сторону ул. Иволгинской.
Вводится запрет поворота налево со стороны ул. Литейная – там установят знак 4.1.2 «Движение направо».
Вводится регулируемый пешеходный переход напротив дома №77 по ул. Борсоева.
Вводится новая остановка напротив дома №77 по ул. Борсоева.
Впервые в городе внедряется дополнительная световая секция под светофором: силуэт пешехода + стрелка (мигающий бело-лунный сигнал). Она будет предупреждать водителей, что на пешеходном переходе в направлении их поворота горит зелёный для пешеходов.
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