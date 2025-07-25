В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева

Там ликвидируют пешеходный переход и остановку «Наран» в оба направления, а также пешеходный переход и остановку «ул. Борсоева» в сторону ул. Иволгинской.















Вводится запрет поворота налево со стороны ул. Литейная – там установят знак 4.1.2 «Движение направо».











Вводится регулируемый пешеходный переход напротив дома №77 по ул. Борсоева.











Вводится новая остановка напротив дома №77 по ул. Борсоева.











Впервые в городе внедряется дополнительная световая секция под светофором: силуэт пешехода + стрелка (мигающий бело-лунный сигнал). Она будет предупреждать водителей, что на пешеходном переходе в направлении их поворота горит зелёный для пешеходов.

В Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ рассказали, как изменится схема движения на улице Борсоева, где откроется строительный гипермаркет «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен». Там уже готовится к вводу в эксплуатацию светофор напротив дома №77.Изменения будут радикальными.