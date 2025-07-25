Общество 25.07.2025 в 10:12

В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева

Это связано с открытием строительного гипермаркета
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ радикально изменят движение на Борсоева
Фото: архив «Номер один»
В Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ рассказали, как изменится схема движения на улице Борсоева, где откроется строительный гипермаркет «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен». Там уже готовится к вводу в эксплуатацию светофор напротив дома №77.

Изменения будут радикальными. 

Там ликвидируют пешеходный переход и остановку «Наран» в оба направления, а также пешеходный переход и остановку «ул. Борсоева» в сторону ул. Иволгинской.



Вводится запрет поворота налево со стороны ул. Литейная – там установят знак 4.1.2 «Движение направо».


Вводится регулируемый пешеходный переход напротив дома №77 по ул. Борсоева.


Вводится новая остановка напротив дома №77 по ул. Борсоева.


Впервые в городе внедряется дополнительная световая секция под светофором: силуэт пешехода + стрелка (мигающий бело-лунный сигнал). Она будет предупреждать водителей, что на пешеходном переходе в направлении их поворота горит зелёный для пешеходов.
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