В Улан-Удэ появилась стая гиен, хохочущих до утра

Жители многоквартирного дома по улице Солнечная 17 уже неделю вынуждены терпеть у себя под окнами шум и гам практически каждую ночь, а утром с красными глазами и неясным сознанием кое-как «выползать» на работу. Причиной тому является группа молодых людей, собирающихся во дворе их дома для буйного веселья.

- Что не вечер, то гулянка. Если не музыка орет до самого утра, то сама шпана! Как стая гиен хохочут. Местным жителям тяжело каждый день то 4, то в 5 утра ложиться, - сообщает в редакцию «Номер один» местная жительница.

В полицию недовольные ночными кошмарами горожане жалуются систематически, однако, по их словам, толку пока нет. Правоохранители только и делают, что обещают навести порядок, а проблема, как была, так и остается.

Между тему жителей у Гусиноозерска схожая проблема и они тоже не могут спокойно спать. Вот только жалуются они на дорожные работы, проводимые в ночное время.

- Сейчас 11 часов ночи. Ведутся дорожные работы по асфальтированию улицы в нескольких метрах от дома. Работает дорожная техника и засыпается гравий. Невозможно уснуть из-за шума, и дети не спят. Неужели эти работы надо проводить ночью? Может, кто из администрации нам объяснит, хотя бы завтра, с учётом, что сейчас все наверняка отдыхают, - публикуют обращение местной жительницы в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

Но это, как говорится, уже совсем другая история…

Фото: loon.site