Житель Бурятии рассказал о рисках работы в Китае

Россия и Китай – одни из немногих стран, которым удается сохранять между собой теплые отношения, стремясь при этом не зависеть друг от друга. Складывающийся союз можно окрестить браком по расчету с перспективой вечной помолвки… Нечто схожее просматривается и во взаимодействиях с китайскими работодателями. Бизнесменам Поднебесной, как оказалось, свойственно гнуть свою линию, прикрываясь всеобъемлющей любовью к доверчивым иностранцам.Корреспондент «Номер один» встретился с человеком, кто непосредственно имеет многолетний опыт работы в Китайской Народной Республике. Нашим собеседником стал Иван Рязанский. Работая в различных бизнес-структурах, он не раз становился свидетелем неприглядной стороны сотрудничества с китайскими работодателями.– Свое первое образование я получил в Иркутском государственном университете (ИГУ) по направлению «экономика». Студентам там давалась возможность углубленно изучать иностранные языки: английский, корейский, немецкий, французский, японский, китайский. Я, исходя из личных предпочтений, выбрал последний, – рассказывает молодой человек.Иван Рязанский несколько лет проучился в российском университете, а после отправился в Китай на стажировку, в г. Шэньян.- Полтора года я учился в Ляонинском университете (Liaoning University, LNU), а после вернулся в Бурятию. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (БГУ) дал мне второе образование, его я окончил по программе стратегического менеджмента, – говорит юноша. – После окончания перебрался в Москву.Карьеру Иван начал в качестве сотрудника низшего звена одного из банков, но вскоре понял, что это малоинтересная для него сфера – переключился на холдинг, владеющий сетью гостиниц и бизнес-центров в России.– Я стал менеджером по аренде. Полностью отвечал за работу с текущими клиентами и за привлечение новых. Работа была интересная, работал сутки напролет и достаточно быстро стал заместителем директора в сфере управления коммерческой недвижимостью. Однако все это время меня не покидала мысль о переезде в Китай… – рассказывает Рязанский.Мечта о карьере и жизни в Поднебесной зародилась у парня еще во время прохождения языковой практики.– Мне невероятно понравилась эта страна с точки зрения качества жизни благодаря таким факторам, как безопасность, инфраструктура, низкие налоги, возможности для путешествий и ведения бизнеса. Москва немножко мне поднадоела, и в какой-то момент я ощутил, что нахожусь в некой стагнации. Зарабатывал весьма хорошо, но те же самые 150 тыс. рублей там не чувствуются большими деньгами. В Китае же наоборот, – отмечает Иван.Молодому человеку, хоть и не сразу, но удалось получить грант на языковые курсы. Одного года с лихвой хватило, чтобы окончательно освоиться в Поднебесной.– Для нахождения в Китае в моем случае путь был проложен через язык. Однако существует множество других вариантов… Например, туристическая виза, она выдается на три месяца с правом однократного или двукратного въезда. Деловая, как правило, оформляется для участия в переговорах, выставках или подписания контрактов. Учебная предназначена в основном для студентов, поступающих в университеты или проходящих стажировку. Рабочая выдается при официальном трудоустройстве в Китае, – делится своим опытом Иван.Интересно еще то, что существует формат «приглашение от родственников».– Если у тебя есть кто-то из прямых родственников (мать, отец, брат, сестра, сын, дочь), которые работают или учатся в Китае, то они могут сделать официальное приглашение сроком до полугода, – добавляет наш собеседник.Визовая вариативность в той или иной степени снижает риски нарушения миграционного законодательства. Поскольку она дает больше легальных способов пребывания в стране.– В Китае лично мне ни разу не довелось обзавестись приятелями среди нелегальных иммигрантов. Если и слышал подобные истории, то они все были связаны лишь с Южной Кореей. Ведь именно туда многие люди едут на быстрые заработки. КНР пожестче за этим бдит – здесь сложно оставаться без визы. Даже если ты случайно ее просрочишь, то рано или поздно с тобой обязательно свяжется китайская полиция и депортирует, – рассказывает молодой человек.В Китай, по его словам, нужно все-таки приезжать с официальным трудоустройством (в школах, академиях, офисах и т. д.).- Иностранцев тут очень много, буквально из всех стран мира. Я часто общаюсь с иммигрантами из Африки, Юго-Восточной и Средней Азии, Индии, Америки и России, – говорит он. – Русские предпочитают селиться в больших городах, таких как Сюйчжоу, Гуанчжоу, Шанхай, Пекин. Примечательно, что распознать их можно одномоментно: по стилю одежды и какой-то родной походке. Как ни крути, но от остальных европейцев мы отличаемся.Иван Рязанский несколько раз отметил во время нашего разговора, что среди китайцев существует так называемый культ европейской внешности.– Что именно это такое, объяснить сложно, надо чувствовать… Китайцы всегда восхищались и до сих пор восхищаются иностранцами. Для них мы, в хорошем смысле, остаемся инопланетянами: высокими, красивыми, богатыми, успешными. Собственно, из-за такого стереотипа для большинства работодателей иметь иностранного сотрудника в компании очень престижно, – говорит Иван.Поэтому россиян берут на работу весьма охотно, особенно если сфера деятельности связана с внешней торговлей.– Если компания работает с российскими партнерами, то, разумеется, им просто необходим носитель языка. Это касается и специфических областей, например, достаточно легко находят работу преподаватели русского языка. Другой популярной нишей является спорт. В Китае многие убеждены, что наши тренеры самые лучшие. Они крайне востребованы в футболе, волейболе, теннисе, баскетболе, – рассказывает Иван.Опять же роль играет культ европейской внешности. По словам нашего собеседника, если в китайской спортивной академии занятия проводит иностранный тренер, то учреждение автоматически становится на порядок выше всех остальных. Впрочем, как и прайс на оказываемые услуги.– Завышают в два-три раза. Чистый бизнес, что еще сказать… – улыбнувшись, пожимает плечами Иван.Выстраивать деловые отношения с китайскими работодателями, как оказалось, бывает непросто. В интернете существует немалое количество примеров подводных камней. Однако нас интересуют лишь живые истории.– Китайский менталитет в целом весьма отличается от привычного нам, и это попросту надо понимать. Они, как правило, максимально пытаются сэкономить везде, где это только возможно. Такое происходит не всегда, но зачастую. Поэтому в момент трудоустройства крайне важно четко обговаривать все нюансы и досконально читать договор. Могу поделиться опытом своего друга, который столкнулся с незнанием китайских реалий… – вспоминает Иван Рязанский. – Он устроился в торговую компанию, занимающуюся экспортом автомобилей, и не углядел лишний нолик в контракте. Из-за этого ему показалось, что кроме оклада ему будут платить 3% с продажи. Но после первой же сделки парень получил лишь 0,3%.После выяснилось, что китайцы прописывают проценты другими символами, используя один ноль сверху конкретной цифры и два маленьких снизу.– Иностранцу такой вариант непонятен. В России, например, данный символ вообще нигде не используется. Таким образом, мой друг надеялся, что, условно, продав автомобиль за миллион, он получит с него 30 тыс. рублей, а ему выплатили всего лишь 3 тысячи, – рассказывает Иван.Компромисс между невнимательным гражданином России и китайским работодателем все же нашелся. Ему доходчиво объяснили, что маржа целой компании не превышает 5%. Поэтому платить ему целых 3% невозможно. Так что сошлись ровно на середине.- Бывали и такие случаи, когда люди подписывали контракт, работа шла, а потом по каким-то причинам китайцы его меняли или полностью аннулировали. Хотя, по идее, такого быть не должно. Но они всегда оставляют за собой разного рода лазейки. А потом это доставляет серьезные неудобства нанятым сотрудникам, вплоть до потери работы, – рассказывает наш собеседник. – Мой друг нигериец является профессиональным тренером по баскетболу. В Китае работает порядка десяти лет и причем в лучших академиях КНР. В этом году на последнем контракте у него произошел довольно печальный случай. Работодатель заставил его ради рекламы поехать отыгрывать матч (хотя тренеры не играют, а только преподают), во время которого он сломал ногу. Парень получил серьезную травму и ему даже назначили операцию.Несколько месяцев на костылях без возможности преподавать. На лечение, разумеется, тоже нужны были деньги, и он обратился к начальнику.– Тот его даже слушать не стал, сказал что-то в духе: «Почему платить за операцию должен я, когда ногу сломал ты?». И расторг контракт, пригрозив негативной рекомендацией, – говорит Рязанский.Стоит отметить, что вышеозвученные истории это не правило, просто подобное время от времени случается. И в то же время есть множество примеров, когда люди десятилетиями прекрасно работают в КНР.Китай, как динамично развивающаяся и одна из наиболее дружественных к России стран, манит наших сограждан возможностями и высокой заработной платой, но за глянцевой обложкой нередко скрывается жесткий прагматизм. Как показывает опыт, сотрудничество с китайскими компаниями требует не только профессиональных навыков, но и юридической бдительности, умения отстаивать свои интересы, а также готовности к неожиданным поворотам.Российско-китайские отношения, как и трудовые контракты в КНР, строятся по принципу «доверяй, но проверяй». Здесь действительно ценят иностранных специалистов, однако лишь до тех пор, пока это выгодно…– Справедливости ради, такой принцип существует везде, не только в Китае, – резюмирует Иван Рязанский.