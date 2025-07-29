Бурятский стартап бросил вызов традиционному строительству

- Строительство домов по технологии двойного бруса отличается от привычного тем, что в нем используется только сухой материал - профилированный брус. Камерная сушка позволяет минимизировать содержание влаги в нем, и благодаря этому дома практически не дают усадки, – демонстрирует объект Павел. – Весьма важно, что при эксплуатации дома в нем не появляется эксплуатационных трещин, то есть материал стабильный.











Когда очередной пакет антироссийских санкций перекрыл доступ к европейскому рынку, бурятские предприниматели не сдались. Они переосмыслили бизнес-модель и нашли неожиданное решение – строительство домов по технологии двойного бруса. Так вынужденная переориентация стала толчком к развитию перспективного направления в жилищном строительстве. «Номер один» встретился с первопроходцем уникального метода, чтобы разобраться, в чем его реальные преимущества и почему же он пока не получил массового распространения?Строительство по технологии двойного бруса представляет собой метод возведения домов, при котором стены формируются из трех слоев. По сути, это деревянный сэндвич.Первый и третий слои – профилированный брус камерной сушки (влажность древесины в диапазоне 10 - 12%, что придает материалу износостойкость). Второй – утеплитель, как правило, используется эковата (экологически чистый и безопасный материал).- В Бурятию мы первыми завезли данную технологию. Являемся, как говорится, первопроходцами. Изначально наше предприятие занималось производством погонажных изделий и отправляло их в Европу. Однако началась специальная военная операция, на фоне которой определенные межгосударственные отношения испортились и наш рынок сбыта исчез. Из-за этого нам пришлось перепрофилировать все производство. Мы долгое время искали варианты, чем заняться, и в какой-то момент наткнулись на строительную технологию двойного бруса, – рассказывает генеральный директор ООО «Домэкострой» Павел Полонников. – Взвесили все за и против. Поняли, что это весьма перспективно, закупили необходимое оборудование, научились на нем работать и приступили к реализации проектов. Но хотел бы отметить, что мы, в первую очередь, производство, а не строительство. Сейчас выполняем функцию по возведению лишь потому, что больше некому.Формат готовых домокомплектов - настоящее ноу-хау для нашей республики. Примечательно, что их можно заказать буквально в виде готового «конструктора», который собирается самостоятельно или с помощью строительной бригады.Мы не привыкли верить на слово, поэтому отправились лично посмотреть воочию один из объектов.Частный жилой дом порядка 60 кв. м. Молодой семье удалось его приобрести благодаря программе льготного ипотечного кредитования. На все затратили ориентировочно 4,1 млн рублей.Трещины возникают, как правило, под воздействием внешних или внутренних нагрузок и могут повлиять на долговечность, эксплуатационные характеристики и даже безопасность здания. Игнорирование наличия трещин способно привести к очень серьезным последствиям, вплоть до обрушения конструкций. А технология двойного бруса их искореняет, что является очень весомым плюсом. Обычный же дом из бруса зачастую подвержен деформации из-за усадки и наличия внутренних напряжений древесины.- Это естественный процесс, который происходит из-за высыхания древесины и может привести к смещению конструкционных элементов. В доме «по двойному принципу» намного лучше звукоизоляция, поскольку используется эковата. В то время как в домах, например, из клееного бруса, звукоизоляции вообще нет, и то, что происходит за стенкой, прекрасно слышно. Каждый шорох, каждый шаг… – делится особенностями технологии генеральный директор ООО «Домэкострой». – Вопрос сбережения тепла - неотъемлемый для Бурятии. При возведении зданий из клееного бруса утепление не предусматривается, потому что технология строительства такая. А если и делать толстый брус, потом класть утеплитель и снова закрывать его брусом, то по цене выйдет значительно дороже.Теплопроводность у домов, построенных по системе двойного бруса, в два раза ниже, чем у клееного. Ветровой замок и заполненное утеплителем пространство между уложенными рядами дерева исключают продувание и появление мостиков холода.Древесина, к слову, используется местная. Павел закупает ее у бурятских предпринимателей, после чего отправляет в сушильные камеры для дальнейшей обработки на высокоточных станках.- Вот молодые люди заказали у нас реализацию проекта за 4,1 млн рублей. Если бы они отдали предпочтение обычному брусу, то проиграли бы в перспективе. Да, поставить «коробку» стоило бы дешевле - где-то 3,2 млн рублей. Но в ней жить не будешь… Ведь надо ждать, пока брус сядет, а это два-три года, затем утеплить фасад, а также заняться внутренней отделкой стен. Все это дополнительные работы и дополнительные затраты, – объясняет Павел Полонников. – Таким образом, людям кажется, что они тратят на дом всего 3,2 млн рублей, но прибавь к ним необходимые затраты, и выйдет примерно на 20% дороже, чем по технологии двойного бруса.Инновационные дома представляют собой конечный продукт. Можно сказать, что они устроены по принципу «заезжай и живи».– Единственное, надо пройтись шлифовальной машинкой по поверхностям и обработать их. Но это уже мелкие косметические нюансы, – делится он.Немаловажным остается и тот факт, что использование негорючей эковаты делает такие дома значительно безопаснее. В случае пожара пламя распространяется медленнее, что не только позволяет спасти имущество, а не вернуться на пепелище, но и снижает угрозу для жизни самих жильцов.Удивляют еще темпы постройки. Самый минимальный срок был – две недели. Скорость диктуется тем, что все детали заранее изготавливаются на заводе. После чего дом собирается словно LEGO.– Производство у нас налажено. Изготовили, доставили, собрали. Это самый настоящий конструктор, только для взрослых, – говорит Павел.Однако, несмотря на все преимущества новой технологии, население пока относится к ней с осторожностью.– Как известно, людям всегда тяжело дается принятие нового. Поэтому даже процесс заключения сделок с клиентами у нас намного больше времени занимает, чем должно быть. Часто покупателей смущает цена, но скупой платит дважды. Понимаете, у нас менталитет по большей части такой, что многие смотрят ценность в моменте, а не в перспективе. Но это их право. Если хотят, то пускай тратят деньги на обшивку и внутреннюю отделку, – разводит руками предприниматель.Стартапом уже активно стал интересоваться туристический бизнес. ООО «Домэкострой» успел реализовать несколько проектов на берегу Байкала. В том числе подготовил для одного из заказчиков проект гостиницы на шесть номеров. А недавно прошла первая отправка товара в Монголию.- Такие дома можно запросто транспортировать даже на фуре, – отмечает еще одну особенность Павел. – Сейчас мы участвуем в гранте. Сделали для клиента очередной проект гостиницы, кафе, конференц-зала, нескольких маленьких домиков и т. д., в общем, организовали визуализацию целой группы построек. Результатов пока ждем, надеемся на успех. У нас уже имеются примеры гостевых домов, которые полностью себя окупили. В Бурятию люди приезжают из «каменных джунглей» в надежде нащупать антураж самобытности. Им нужно дерево, натуральные материалы. К тому же такие строения отлично сохраняют тепло даже в суровые зимы, что особенно важно для российских климатических условий.Существующий на сегодняшний день строительный бизнес так или иначе сталкивается с проблемами.- Головная боль сейчас такая же, как у всех предпринимателей из данной отрасли – это постоянные изменения в ипотечном законодательстве, – вздыхая, сетует Павел. – Раньше можно было просто взять ипотеку на строительство и возвести себе дом. Деньги поступали на счет клиента, он отдавал их застройщику, а тот, в свою очередь, строился. Сейчас ввели ужесточение в виде эскроу-счетов. То есть деньги клиент получает, но они падают на безопасный счет. А я уже, как застройщик, должен идти в банк и брать кредитную линию под эту ипотеку, чтобы построиться. Причем банк может и не открыть ее. Бывало такое, что предприятие не могло получить одобрения более полугода. Сроки то идут, и вы обязаны в них уложиться, построиться. Потому что, если не успеете, процентная ставка вырастет до рыночной. А это смерти подобно - под 27 - 30%.Нашумевшую новость об ипотеке по прописке мы тоже обсудили с генеральным директором ООО «Домэкострой» Павлом Полонниковым. По его словам, это все же больше касается сферы многоквартирных домов. Но если она как-то и скажется на его работе, то только положительно.– Те, кто хотел построить дом где-то в другом регионе, будут вынуждены возвращаться и строиться тут. Потому что пока мало кто приезжает сюда строиться, все в основном уезжают. А окраины города застраиваются за счет внутренней миграции деревень, районы пустеют. Частный сектор будет становиться лишь больше, потому что квартиры сейчас взять нереально, – отмечает наш собеседник.Технология двойного бруса это не просто инновационный строительный метод, а настоящий прорыв для Бурятии. Эта история бизнес-адаптации после санкций наглядно показывает, что даже вынужденные изменения могут стать трамплином для успеха. Несмотря на очевидные преимущества, новинке предстоит преодолеть скептицизм потребителей, привыкших к традиционным решениям. Однако уже сейчас ясно – за этой технологией будущее. Особенно в условиях, когда частное домостроение становится все более востребованным.