Общество 25.07.2025 в 14:45
В Бурятии облегчили жизнь едущим на Байкал автомобилистам
На Хаиме перенастроили работу светофора
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перенастроили светофор на мосту через Хаим, где сейчас идет ремонт, а движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Из-за этого раньше там возникала большая пробка из автомобилей отдыхающих, которые на выходные массово едут на Байкал, а потом обратно.
Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, зеленый сигнал светофора на мосту в будние дни теперь работает по 2 минуты в каждую сторону. По пятницам и субботам зеленый будет гореть по 5 минут со стороны Улан-Удэ, с Байкала - 1 минуту. В воскресенье – с Байкала 5 минут, с Улан-Удэ – 2 минуты.
Кроме того, с 28 июля работы по ремонту моста Хаим планируется вести круглосуточно. Такое поручение дал Бурятрегионавтодор подрядной организации. Для контроля будет организовано выездное совещание.
Напомним, глава Бурятии поручил организовать круглосуточные работы на мосту еще в понедельник, 21 июля.
- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - говорил тогда Алексей Цыденов.
Ремонт моста через реку Хаим стартовал в этом году. На сегодня подрядчик выполнил фрезеровку проезжей части, демонтировал защитный слой бетон на пролетных строениях по левой стороне моста. На одной из береговых опор демонтировали плиту сопряжения шкафной стенки, блоки лежней. В настоящее время ведутся работы по устройству подвесных подмостей, очистке пролетных строений внизу моста под покраску и ремонт, земляные работы под укрепительные блоки конусов насыпи опор.
Завершить работы планируется в 2025 году.
Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, зеленый сигнал светофора на мосту в будние дни теперь работает по 2 минуты в каждую сторону. По пятницам и субботам зеленый будет гореть по 5 минут со стороны Улан-Удэ, с Байкала - 1 минуту. В воскресенье – с Байкала 5 минут, с Улан-Удэ – 2 минуты.
Кроме того, с 28 июля работы по ремонту моста Хаим планируется вести круглосуточно. Такое поручение дал Бурятрегионавтодор подрядной организации. Для контроля будет организовано выездное совещание.
Напомним, глава Бурятии поручил организовать круглосуточные работы на мосту еще в понедельник, 21 июля.
- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - говорил тогда Алексей Цыденов.
Ремонт моста через реку Хаим стартовал в этом году. На сегодня подрядчик выполнил фрезеровку проезжей части, демонтировал защитный слой бетон на пролетных строениях по левой стороне моста. На одной из береговых опор демонтировали плиту сопряжения шкафной стенки, блоки лежней. В настоящее время ведутся работы по устройству подвесных подмостей, очистке пролетных строений внизу моста под покраску и ремонт, земляные работы под укрепительные блоки конусов насыпи опор.
Завершить работы планируется в 2025 году.