Общество 25.07.2025 в 14:54

«Постоянная боль не проходила»

Сибирячка судится со стоматологией, где ей не долечили зуб
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Текст: КП-Новосибирск
«Постоянная боль не проходила»
Фото: Алексей Булатов // Предоставлено пациенткой
Скандал случился в одной из стоматологических клиник столицы Сибири: там медики проглядели пульпит у пациентки. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Сибирячка Жанна обратилась в медицинский центр в Калининском районе, когда у нее заболел зуб. Выбирать доктора времени особо не было: поехала к врачу, у который мог ее экстренно принять.

- Раньше проблем с зубами у меня не было, настолько серьезное лечение было у меня первым. Я приехала в клинику, у меня нашли пульпит в шестом нижнем зубе, поставили обезболивающее. Сказали, что нужно будет пролечить весь зуб, четыре месяца ходила на процедуры. За этот период мне пролечили три канала в зубе, сказали, что всё нормально. Отдала за лечение почти 18 тысяч рублей, – рассказала КП-Новосибирск Жанна.

Через месяц в зубе вновь появилась пульсирующая боль, которая не проходила. Девушка вернулась в ту же клинику:

- В клинике мне сделали рентген, сказали, что «всё нормально, причина в соседнем зубе». Вылечили его, но боль не прошла. После чего я отправилась в другую клинику, где делают КТ и МРТ зуба. Там выяснилось, что у меня редкая особенность: в зубе не три, а четыре канала! Еще нашли у меня пародонтоз, сказали, что он развился из-за некачественного лечения. Воспаление было очень сильным, я могла лишиться зуба. Все манипуляции были под микроскопом, за лечение пришлось заплатить еще более 56 тысяч: - рассказала Жанна.

Еще полгода пациентка лечила пораженный зуб, мучилась от болей, пила антибиотики. Затем она решила потребовать компенсацию с первой клиники, где зуб ей не долечили. Директор развел руками: мол, ничего такого, вы сами виноваты. Не дождавшись извинений, Жанна пошла к юристу и направила претензию, затем подали иск в Калининский районный суд.

- Ответчики сообщили, что готовы вернуть заплаченные 18 тысяч рублей за их услуги, но отказались компенсировать затраты на дальнейшее лечение. Мы провели независимую экспертизу, эксперты подтвердили: врач допустил ошибку, не заметил четвёртый канал, неправильно поставил диагноз и провёл лечение. Из-за этого начался воспалительный процесс и развился пародонтит, — рассказал КП-Новосибирск юрист Алексей Ячменев.
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здравоохранение

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