S7 снова оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию «Сибирь», летающую под брендом S7, оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за отказа в перевозке пассажиров из Иркутска в мае 2025 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что рейс выполнялся 7 мая из Иркутска в Санкт-Петербург. Тогда вылететь не удалось двум пассажирам.Авиакомпанию привлекли по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) и назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.Авиакомпания и ранее занималась двойными продажами, реализуя на одно место два билета. В результате тем, кто подошёл к креслу позже, отказывали в перелёте. Хотя билеты на рейс у них были.