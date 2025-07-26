Общество 26.07.2025 в 09:19

S7 снова оштрафовали за овербукинг

Авиакомпания продала два билета на одно место
A- A+
Текст: Иван Иванов
S7 снова оштрафовали за овербукинг
Фото: архив «Номер один»
Авиакомпанию «Сибирь», летающую под брендом S7, оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за отказа в перевозке пассажиров из Иркутска в мае 2025 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что рейс выполнялся 7 мая из Иркутска в Санкт-Петербург. Тогда вылететь не удалось двум пассажирам.

Авиакомпанию привлекли по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) и назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Авиакомпания и ранее занималась двойными продажами, реализуя на одно место два билета. В результате тем, кто подошёл к креслу позже, отказывали в перелёте. Хотя билеты на рейс у них были.

Теги
авиация

Все новости

Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки
26.07.2025 в 09:42
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
26.07.2025 в 09:34
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
26.07.2025 в 09:28
S7 снова оштрафовали за овербукинг
26.07.2025 в 09:19
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
26.07.2025 в 09:11
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
26.07.2025 в 07:00
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
25.07.2025 в 17:06
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла
25.07.2025 в 16:06
Массовое ДТП произошло в центре Улан-Удэ
25.07.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
Воды не будет с 1 по 11 августа
26.07.2025 в 09:11
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
Автомобилисты ожидают очередного раунда борьбы с правым рулем
26.07.2025 в 07:00
«Постоянная боль не проходила»
Сибирячка судится со стоматологией, где ей не долечили зуб
25.07.2025 в 14:54
В Бурятии облегчили жизнь едущим на Байкал автомобилистам
На Хаиме перенастроили работу светофора
25.07.2025 в 14:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru