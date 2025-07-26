Ставки по автокредитам пошли вниз

Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% на заседании 25 июля, что создает предпосылки для оживления розничного кредитования, в том числе ипотеки, говорят в ВТБ. Снижает кредитные ставки и Сбер. В целом в других банках уже начали объявлять о решении снизить ставки по кредитным продуктам на 2-4%.Так уже с понедельника средняя ставка по автокредитам опустится на аналогичный или даже больший показатель, то есть на 2-3%, сообщил «Российской газете» Алексей Бородавин, руководитель кредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа».- Для новых автомобилей с учетом субсидий бренда это будет означать предложения со ставкой в районе 10% годовых. Для автомобилей с пробегом ставки будут в диапазоне 21-25% годовых, - отметил эксперт.Снижение ставок по вкладам, с одной стороны, и выгодные предложения по стоимости автомобиля и кредита, с другой, положительно скажутся на привлекательности покупки машин. Данные тренды способны во втором полугодии повысить спрос на авторынке на 15-20% по сравнению с первым полугодием.По данным агентства «Автостат», на авторынке РФ в течение июня 2025-го было реализовано 90 116 новых легковых машин. Этот показатель на 27,6% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Многие автосалоны в России закрылись из-за низкого спроса, вызванного дорогими автокредитами.