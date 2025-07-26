Общество 26.07.2025 в 11:09

Ставки по автокредитам пошли вниз

В автосалонах будут предлагать машины под 10% годовых
A- A+
Текст: Иван Иванов
Ставки по автокредитам пошли вниз
Фото: архив «Номер один»
Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% на заседании 25 июля, что создает предпосылки для оживления розничного кредитования, в том числе ипотеки, говорят в ВТБ. Снижает кредитные ставки и Сбер. В целом в других банках уже начали объявлять о решении снизить ставки по кредитным продуктам на 2-4%.

Так уже с понедельника средняя ставка по автокредитам опустится на аналогичный или даже больший показатель, то есть на 2-3%, сообщил «Российской газете» Алексей Бородавин, руководитель кредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа». 

- Для новых автомобилей с учетом субсидий бренда это будет означать предложения со ставкой в районе 10% годовых. Для автомобилей с пробегом ставки будут в диапазоне 21-25% годовых, - отметил эксперт.

Снижение ставок по вкладам, с одной стороны, и выгодные предложения по стоимости автомобиля и кредита, с другой, положительно скажутся на привлекательности покупки машин. Данные тренды способны во втором полугодии повысить спрос на авторынке на 15-20% по сравнению с первым полугодием.

По данным агентства «Автостат», на авторынке РФ в течение июня 2025-го было реализовано 90 116 новых легковых машин. Этот показатель на 27,6% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Многие автосалоны в России закрылись из-за низкого спроса, вызванного дорогими автокредитами.

Теги
кредиты

Все новости

Ставки по автокредитам пошли вниз
26.07.2025 в 11:09
Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина
26.07.2025 в 09:53
Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки
26.07.2025 в 09:42
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
26.07.2025 в 09:34
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
26.07.2025 в 09:28
S7 снова оштрафовали за овербукинг
26.07.2025 в 09:19
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
26.07.2025 в 09:11
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
26.07.2025 в 07:00
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
25.07.2025 в 17:06
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
S7 снова оштрафовали за овербукинг
Авиакомпания продала два билета на одно место
26.07.2025 в 09:19
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
Воды не будет с 1 по 11 августа
26.07.2025 в 09:11
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
Автомобилисты ожидают очередного раунда борьбы с правым рулем
26.07.2025 в 07:00
«Постоянная боль не проходила»
Сибирячка судится со стоматологией, где ей не долечили зуб
25.07.2025 в 14:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru