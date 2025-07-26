Сладкоежек Бурятии лишили натуральных шоколадных плиток

Одинцовская кондитерская фабрика (принадлежит Mars) прекратила производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов», рассказал Shopper’s представитель компании. Это сделано «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов», объяснил он.В супермаркетах Улан-Удэ продавался молочный шоколад Dove в плитках 90 грамм по 110 рублей, но недавно он выведен из ассортимента производителем из-за остановки производства, сказал представитель ритейлера.У Mars осталась другая продукция под этими брендами: наборы мини-шоколадок и конфет «Коркунов Pure Choco» и Dove Promises, отметил представитель компании.Mars — один из крупнейших мировых производителей сладостей. Компания выпускает батончики и конфеты Snickers, Mars, Milky Way, Twix, Bounty, «Коркунов», драже M&M’s и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse.Шоколадные плитки в последнее время стали сложным видом продукции для кондитеров, говорит независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. Высококачественные плитки состоят преимущественно из какао-продуктов, а цены на сырье в последние два года постоянно растут. В итоге у такой продукции получается самая высокая себестоимость. Переговоры с сетями о повышении цен не всегда проходят гладко, отмечает эксперт: есть риск, что цена окажется слишком высокой для потребителей, и они не станут ее покупать. Поэтому видна «явная деградация этой подкатегории».