Добычу апатитов в Ошурково будет контролировать общественный совет

Проект, получивший федеральную поддержку, презентовали на общественных слушаниях, которые состоялись в Сотниково 25 июля.

В Бурятии намечается реализация амбициозного инвестиционного проекта по разработке месторождения апатитовых руд, которые в дальнейшем будут использоваться в производстве удобрений.

ООО «АпатитАгро» совместно с Русской медной компанией – одним из признанных лидеров горнодобывающей отрасли, планирует приступить к разработке Ошурковского месторождения апатитов.

По предварительным оценкам, планируемый объем добычи апатитовой руды составит внушительные 14 млн тонн в год. Это не только обеспечит сырьем отечественные предприятия, но и придаст новый импульс развитию экономики Бурятии. Создание 600 рабочих мест – это значительный вклад в социальную сферу республики, способствующий повышению уровня жизни местного населения.

Максимально открыто

В Иволгинском районе на фоне грядущих работ прошли публичные слушания, посвященные геологоразведочным работам. Мероприятие вызвало живой интерес у местных жителей, которые выразили свои опасения и задали серьезные вопросы как представителям районной администрации, так и компании ООО «АпатитАгро».

Порой в зале становилось горячо от эмоций, и это понятно, ведь большинство населения не владеет полной информацией. Но представители компании заверили, что скрывать им нечего и они открыты к диалогу с жителями, более того, особо сомневающихся или настроенных негативно, готовы свозить на свои предприятия на Урале, чтобы показать, что они действительно ведут свою деятельность с соблюдением всех мировых экологических стандартов и вкладывают немалые финансовые средства в инфраструктуру территорий присутствия.

Перспективы и опасения

Официально на данном этапе речь идет исключительно о разведочных работах, это требование российского законодательства к недропользователям. О чем представитель компании-партнера Наталия Гончар не раз в процессе слушаний акцентировала внимание. Предприятие хочет оценить запасы и качество апатитовой руды, залегающей в недрах. Однако сама перспектива возможного строительства горно-обогатительного комбината в непосредственной близости от населенных пунктов вызывает у жителей серьезную тревогу. Люди опасаются негативного воздействия ГОКа на окружающую среду.

На слушаниях звучали различные вопросы: о гарантиях экологической безопасности, о компенсациях за возможный ущерб, о перспективах трудоустройства для местных жителей и т. д. Представители компании заверили, что все работы будут проводиться в строгом соответствии с экологическим законодательством, а также выразили готовность к постоянному диалогу с населением и учету его интересов.

Тем не менее многие ошурковцы все равно остаются настороженными. Они подчеркивают, что необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение о дальнейшей разработке месторождения.

«Больше всего мне было интересно, какой урон окружающей среде и здоровью людей принесет разработка Ошурковского месторождения апатитов. Насколько это законно? Будут ли проводиться взрывные работы и каким образом компания планирует осуществлять транспортировку добычи? – говорит жительница села Ошурково Олеся Ван-Дэ-Цин. – Не на все вопросы мы получили ответы. Например, я так и не поняла, откуда они будут брать воду для орошения и будет ли хоть какая-то материальная компенсация для тех, кто не захочет проживать непосредственно рядом с ГОКом».

Технологии и экологические гарантии

По словам Наталии Гончар, добыча будет осуществляться щадящим методом.

«Буровзрывных работ не будет, только использование фрезерных комбайнов, которые достаточно мягкую руду везут на обогатительную фабрику. Часто мы слышим, что на горных работах образуется пустая порода вскрыши и руда на фабрику. Особенность Ошурковского месторождения заключается в том, что вскрышных пустых пород практически не будет. Вся пустая порода будет использована на строительство дамбы», – объяснила она.

На данный же момент разговоры идут исключительно о геологоразведочных работах. Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией биохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгений Кислов пояснил, что проекта горно-обогатительного комбината как такового еще не существует.

«Если геологоразведочные работы покажут, что добывать можно, то компания приступит к реализации проекта. Если проводить там работы невозможно, то продолжения никакого не будет, – заявил он. – ГОК не может работать 550 лет, здесь запасов именно настолько. Этот ГОК планируется на 25 лет, пусть они запроектируют тот объем, который смогут освоить за этот срок. При этом никакой масштабной инфраструктуры не потребуется: местность уже имеет развитую сеть лесных дорог, что исключает необходимость вырубки», – пояснил Кислов.

Проект сложный, жителей волнует множество вопросов. Но как заверяет компания, у них накоплен огромный опыт ведения производственной деятельности с соблюдением всех экологических стандартов, а на вооружении передовые технологии разработки месторождений. В основе всей работы – сочетание экономических интересов с безусловным приоритетом экологической безопасности и благополучия местного населения.





Говорить о старте запуска ГОКа в с. Ошурково еще рано, впереди – годы работ и исследований. И компания на общественных обсуждениях пообещала, что все этапы строительства и работы будут вестись под контролем надзорных органов и местных жителей. Сам же проект реализуют только после государственной экологической экспертизы. А мы будем следить за дальнейшим развитием событий.

Разработка Ошурковского месторождения апатитов является сложным, но потенциально выгодным для региона проектом. Успех которого напрямую зависит от баланса между экономическими интересами, экологической безопасностью и активным вовлечением общественности в процесс принятия решений и контроля.