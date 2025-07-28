Минимальные доли маткапитала

Вопрос: «Как рассчитать минимальную долю маткапитала?»

При использовании маткапитала на покупку жилья нужно выделить доли всем членам семьи. Размер минимальной доли должен быть пропорционален части маткапитала, которой она оплачена. Можно выделить больше, но меньше — не рекомендуется.

Формула расчета минимальной доли:

1. Рассчитайте стоимость 1 м² жилья: общая стоимость жилья / Площадь. Уточнить площадь можно в выписке из ЕГРН.

2. Узнайте общую площадь на всех детей: размер маткапитала / Стоимость 1 м²

3. Посчитайте площадь на каждого ребенка: общая площадь на детей / Количество детей

4. Вычислите минимальную долю для соглашения: минимальная площадь на ребенка / Площадь жилья

В зависимости от стоимости и площади жилья может получиться любая дробь. Например, и 4/51 или 2/37. Такую долю тоже можно указать в соглашении о выделении долей.