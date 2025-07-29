Купальник и общественное место

Вопрос: «Можно ли ходить в купальнике в магазин?»

Баярма Базаровна Ц.

Если гражданин не находится рядом с водоемом, но при этом на нем минимум одежды, его могут оштрафовать и даже арестовать. К административной ответственности россиянина могут привлечь за нахождение в купальном костюме в городских парках, на улицах, детских площадках или в общественном транспорте.

Если же поблизости окажутся несовершеннолетние, то это точно будет расценено как нарушение общественного порядка.

Демонстративное нарушение норм общественного порядка (агрессивное или вызывающее поведение, нецензурная брань, приставание к окружающим), может быть квалифицировано как мелкое хулиганство.

Наказание за такое правонарушение - штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.