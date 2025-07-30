Единое расписание в школе
Вопрос: «Слышал, что в этом году вводится единое школьное расписание. Что это такое? И для чего это нужно?»
Станислав Александрович С.
С нового учебного года все российские школы перейдут на единое расписание уроков и планирование программ.
Что такое единое расписание? Это типовые шаблоны учебной недели для начальной, средней и старшей школы. На основе федеральных требований школы создадут собственное расписание.
Его вводят, чтобы:
- во всех школах России дети получали одинаково качественное образование;
- ученики из разных регионов имели равные возможности, в том числе при переводе между школами;
- программы обучения соответствовали федеральным стандартам.
Как будет работать новое расписание? Основные предметы, их количество и распределение по неделе будут рекомендованы одинаково для всех.
Для начальных классов:
- чередование легких и сложных предметов. Например, русский язык и физкультура — в понедельник, математика и рисование — во вторник;
- обязательные перерывы, «окна» в 30 минут между уроками и дополнительными занятиями;
- объем домашнего задания по возрасту: например, школьник в первом классе потратит на домашнюю работу не больше часа, а во втором-третьем классе — полтора часа.
Для средней и старшей школы:
- синхронизация школьных программ с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ;
- ВПР и контрольные работы — не более 10% от учебного времени.