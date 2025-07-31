Общество 31.07.2025 в 09:00

Вырубка дерева на личном участке

Как это сделать законно?
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Текст: Номер один
Вырубка дерева на личном участке
Номер один

Вопрос: «Как получить разрешение на вырубку старого дерева на своем участке?» 

Петр Николаевич В.

Получить разрешение на спил можно через администрацию района или города и МФЦ. 

Не игнорируйте правила, особенно если:

- дерево относится к редким видам или стоит на охраняемой зоне, например, вблизи леса, водоема, на землях лесфонда;

- участок расположен в городской черте или на землях общего пользования.

Разрешение от администрации не требуется, если дерево:

- может упасть;

- засохло или пострадало от вредителей;

- высажено самим владельцем участка.

Но даже в этих случаях необходимо заключение бюро или центра экспертизы. Без этого вырубку могут признать самовольной.

Самовольно вырубать деревья даже на личном участке нельзя, нарушителям грозит:

- штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических. Если использовать бензопилу, то штраф вырастет до 5 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно, а инструмент конфискуют;

- уголовное наказание — штраф до 500 тыс. рублей или исправительные работы могут назначить, если вы нанесли значительный экологический ущерб. Например, если дерево считается частью лесного фонда, занесено в Красную книгу или на нем живут редкие птицы, животные или насекомые.

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