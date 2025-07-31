Вырубка дерева на личном участке
Вопрос: «Как получить разрешение на вырубку старого дерева на своем участке?»
Петр Николаевич В.
Получить разрешение на спил можно через администрацию района или города и МФЦ.
Не игнорируйте правила, особенно если:
- дерево относится к редким видам или стоит на охраняемой зоне, например, вблизи леса, водоема, на землях лесфонда;
- участок расположен в городской черте или на землях общего пользования.
Разрешение от администрации не требуется, если дерево:
- может упасть;
- засохло или пострадало от вредителей;
- высажено самим владельцем участка.
Но даже в этих случаях необходимо заключение бюро или центра экспертизы. Без этого вырубку могут признать самовольной.
Самовольно вырубать деревья даже на личном участке нельзя, нарушителям грозит:
- штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических. Если использовать бензопилу, то штраф вырастет до 5 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно, а инструмент конфискуют;
- уголовное наказание — штраф до 500 тыс. рублей или исправительные работы могут назначить, если вы нанесли значительный экологический ущерб. Например, если дерево считается частью лесного фонда, занесено в Красную книгу или на нем живут редкие птицы, животные или насекомые.