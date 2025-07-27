Общество 27.07.2025 в 11:30

В Бурятии воспитатель детсада забрала из детдома троих подростков

За помощью в опеке она обратилась к детскому омбудсмену
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии воспитатель детсада забрала из детдома троих подростков

Накануне трое детей из Заиграевского социального центра Бурятии обрели новую семью. Их забрала к себе воспитатель детского сада.

Для содействия и оперативного решения вопроса в оформлении опеки женщина обратилась в июне к детскому омбудсмену Наталье Ганькиной.

- Ситуация касалась двух девочек 16-ти и 17-ти лет, и мальчика 12-ти лет. Изучив представленные документы, я убедилась, что женщина соответствует всем требованиям, предъявляемым к опекунам: она работает в детском саду, здорова, не имеет судимости и прошла обучение в школе приемных родителей. В минсоцзащиты населения республики мною направлено обращение с просьбой оказать содействие в скорейшем разрешении вопроса жизнеустройстве детей, - рассказала омбудсмен.

Вопрос был решен в течение недели. Женщина смогла оформить необходимые документы и забрать детей из реабилитационного центра. Сейчас дети живут в семейной обстановке, чувствуют себя счастливыми и готовятся к новому учебному году.

Фото: loon.site

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