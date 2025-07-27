Хирурги Бурятии спасли тяжело больных мужчину и девушку

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко стала пионером на Дальнем Востоке, внедрив в 2021 году пероральную эндоскопическую миотомию – сложнейший метод лечения ахалазии кардии. Это редкое заболевание, значительно ухудшающее качество жизни пациентов. Затрудненное прохождение пищи приводит к потере веса, социальной изоляции и эмоциональным переживаниям, связанным с питанием.

24 июля в больнице прошел мастер-класс, в рамках которого были прооперированы два пациента.

- Мы уже не один год проводим обучение в Улан-Удэ по лечению ахалазии кардии. В этот раз, можно сказать, мастер-класс был продвинутого уровня. Отобрали сложных пациентов, которые обычно оперируются в федеральных центрах. Один из них мужчина с несколькими сопутствующими заболеваниями, который за время болезни потерял почти 50 кг веса. В прошлом году наши врачи уже пытались оказать ему помощь, но из-за проблем с сердцем операцию пришлось остановить. Однако с помощью специального баллона удалось расширить сужение пищевода, это помогло мужчине восстановиться, пройти лечение по другим заболеваниям, в том числе и перенести открытую операцию на сердце. А вчера на мастер-классе была побеждена и ахалазия кардии, - отметил руководитель отдела эндоскопии МКНЦ им. Логинова, под чьим кураторством и внедряется новый метод Кирилл Шишин.

В РКБ им. Н.А. Семашко с 2021 года было проведено уже 15 подобных вмешательств - одних из самых сложных в эндоскопии. Передовой техникой владеет врач-эндоскопист Дарима Дашацыренова, успешно возвращая пациентам возможность полноценной жизни.

- Заболевание очень редкое, сложно диагностируемое, но социально значимое. Представьте каково для 25-летней молодой девушки испытывать мучение во время приема пищи, невозможно питаться в общественных местах, избавиться от постоянных срыгиваний, запаха изо рта и боли. На мастер-классе мы сделали две вещи – вылечили заболевание и вернули девушке радость жизни. Сейчас мы уже обладаем и опытом, и необходимым оборудованием, и практическими навыками, чтобы поставить этот вид высокотехнологичной помощи на поток. В ближайших регионах методика еще не освоена, поэтому к нам обращаются не только жители Бурятии, - рассказывают в РКБ.

Развитие доступной высокотехнологичной медицинской помощи в республике – одна из основных целей больницы. Специалисты РКБ проходят многоэтапные обучения, чтобы жители Бурятии не выезжали за пределы дома, а получали весь объем помощи на месте.

Фото: РКБ