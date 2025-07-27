Жителей Бурятии просят помочь медведям деньгами

В Бурятии объявили сбор средств на строительство новых вольеров для медведей Малыша и Семенихи, проживающих в Этнографическом музее. Сейчас ведутся работы по подготовке территории для их строительства.

Полная стоимость двух новых домов для медведей станет ясна после завершения проектных работ. В рамках реализации этого важного проекта приглашают принять участие всех местных жителей.

- Мы искренне ценим вашу заботу и отклик по поводу условий содержания наших животных. Активно работаем над улучшением условий их содержания. За последние годы были проведены обновления вольеров для волков, тигров, лис, песцов, белок, кроликов и других животных. Но строительство современных вольеров – это сложный и дорогостоящий процесс, полностью финансируемый за счет средств, полученных от деятельности музея. Благодарим всех, кто поддерживает наши инициативы и тех, кто помогает делом, - пишут в Этнографическом музее.

В музее рассказали также про помощь одной общественницы.

- Елена Павловна Рябчук — владелица магазина эко-продуктов с берегов Байкала «Таежница» — выпустила серию экологичных продуктов: чай и шоколад «Мишка в зоопарке». 50% от полученных средств направляется на строительство новых домов для наших медведей. Благодаря активным действиям проблема получила не только огласку, но и начался сбор средств на строительство новых вольеров для медведей Малыша и Семенихи, - сообщили в Эномузее.

Помочь можно разными способами:

🔸 перечислить любую сумму, отсканировав QR-код

🔸 помочь необходимыми материалами или техникой (если вы предприниматель и реализуете нужные материалы или услуги)

🔸 оказать помощь физической силой при строительстве (трудовые ресурсы в музее также ограничены, поэтому любая помощь очень ценна!)

Все собранные средства будут учтены и опубликованы в виде отчетов о поступлениях и расходах.

Фото: loon.site и Этнографический музей