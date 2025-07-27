Общество 27.07.2025 в 16:23

Жителей Бурятии просят помочь медведям деньгами

На собранные средства животным построят новые вольеры
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии просят помочь медведям деньгами

В Бурятии объявили сбор средств на строительство новых вольеров для медведей Малыша и Семенихи, проживающих в Этнографическом музее. Сейчас ведутся работы по подготовке территории для их строительства.

Полная стоимость двух новых домов для медведей станет ясна после завершения проектных работ. В рамках реализации этого важного проекта приглашают принять участие всех местных жителей.

- Мы искренне ценим вашу заботу и отклик по поводу условий содержания наших животных. Активно работаем над улучшением условий их содержания. За последние годы были проведены обновления вольеров для волков, тигров, лис, песцов, белок, кроликов и других животных. Но строительство современных вольеров – это сложный и дорогостоящий процесс, полностью финансируемый за счет средств, полученных от деятельности музея. Благодарим всех, кто поддерживает наши инициативы и тех, кто помогает делом, - пишут в Этнографическом музее.

В музее рассказали также про помощь одной общественницы.

- Елена Павловна Рябчук — владелица магазина эко-продуктов с берегов Байкала «Таежница» — выпустила серию экологичных продуктов: чай и шоколад «Мишка в зоопарке». 50% от полученных средств направляется на строительство новых домов для наших медведей. Благодаря активным действиям проблема получила не только огласку, но и начался сбор средств на строительство новых вольеров для медведей Малыша и Семенихи, - сообщили в Эномузее.

Помочь можно разными способами:

🔸 перечислить любую сумму, отсканировав QR-код

🔸 помочь необходимыми материалами или техникой (если вы предприниматель и реализуете нужные материалы или услуги)

🔸 оказать помощь физической силой при строительстве (трудовые ресурсы в музее также ограничены, поэтому любая помощь очень ценна!)

Все собранные средства будут учтены и опубликованы в виде отчетов о поступлениях и расходах.

Фото: loon.site и Этнографический музей

Теги
медведи

Все новости

Жителей Бурятии просят помочь медведям деньгами
27.07.2025 в 16:23
Хирурги Бурятии спасли тяжело больных мужчину и девушку
27.07.2025 в 15:48
Рухнувшая железобетонная опора оставила без света целый район Бурятии
27.07.2025 в 12:23
У Меркитской крепости в Бурятии открыли историко-краеведческую тропу
27.07.2025 в 11:53
В Бурятии воспитатель детсада забрала из детдома троих подростков
27.07.2025 в 11:30
В лесах Бурятии тушат пять пожаров
27.07.2025 в 11:14
В Бурятии появится тропа здоровья к водопаду
27.07.2025 в 10:56
От хадака до золотого подноса
27.07.2025 в 08:00
Житель Бурятии рассказал о рисках работы в Китае
27.07.2025 в 07:00
Два подростка разбились на мотоцикле в Бурятии
26.07.2025 в 17:58
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
Хирурги Бурятии спасли тяжело больных мужчину и девушку
Пациентам провели сложнейшие операции
27.07.2025 в 15:48
В Бурятии воспитатель детсада забрала из детдома троих подростков
За помощью в опеке она обратилась к детскому омбудсмену
27.07.2025 в 11:30
В Бурятии появится тропа здоровья к водопаду
Ее обустройством уже занялся инвестор
27.07.2025 в 10:56
От хадака до золотого подноса
Сватовство по-бурятски: как древние традиции оживают в современности
27.07.2025 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru