В Улан-Удэ более 800 детей погибших участников СВО отдохнут в лагерях

Почти 12000 детей из Улан-Удэ в этом сезоне отдохнут в разных типах лагерей. В том числе, в шести улан-удэнских загородных лагерях. В 3-4 сезонах (кое-где будет и 4-й сезон) они примут еще порядка 100 детей.Как сообщили в мэрии, в этом сезоне загородным отдыхом охватят более 800 детей погибших участников спецоперации.С наполняемостью загородных лагерей дела обстоят хорошо. В каждом лагере есть кружки, секции. Большое внимание уделяют патриотизму. Дети учат слова из бурятского языка и патриотические песни. Есть даже целые патриотические смены.Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году составляет 37600 рублей. Из этой суммы примерно 26 тысяч рублей оплачивают родители. Остальное компенсирует бюджет. Но, подчеркнем, что есть ряд категорий детей, на которых путевки выдают бесплатно.