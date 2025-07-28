Общество 28.07.2025 в 10:41

В Улан-Удэ более 800 детей погибших участников СВО отдохнут в лагерях

В этом сезоне большое внимание в детских лагерях уделяют патриотизму
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ более 800 детей погибших участников СВО отдохнут в лагерях
Фото: архив «Номер один»
Почти 12000 детей из Улан-Удэ в этом сезоне отдохнут в разных типах лагерей. В том числе, в шести улан-удэнских загородных лагерях. В 3-4 сезонах (кое-где будет и 4-й сезон) они примут еще порядка 100 детей. 

Как сообщили в мэрии, в этом сезоне загородным отдыхом охватят более 800 детей погибших участников спецоперации. 

С наполняемостью загородных лагерей дела обстоят хорошо. В каждом лагере есть кружки, секции. Большое внимание уделяют патриотизму. Дети учат слова из бурятского языка и патриотические песни. Есть даже целые патриотические смены. 

Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году составляет 37600 рублей. Из этой суммы примерно 26 тысяч рублей оплачивают родители. Остальное компенсирует бюджет. Но, подчеркнем, что есть ряд категорий детей, на которых путевки выдают бесплатно.
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