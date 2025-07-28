Общество 28.07.2025 в 10:41
В Улан-Удэ более 800 детей погибших участников СВО отдохнут в лагерях
В этом сезоне большое внимание в детских лагерях уделяют патриотизму
Текст: Петр Санжиев
Почти 12000 детей из Улан-Удэ в этом сезоне отдохнут в разных типах лагерей. В том числе, в шести улан-удэнских загородных лагерях. В 3-4 сезонах (кое-где будет и 4-й сезон) они примут еще порядка 100 детей.
Как сообщили в мэрии, в этом сезоне загородным отдыхом охватят более 800 детей погибших участников спецоперации.
С наполняемостью загородных лагерей дела обстоят хорошо. В каждом лагере есть кружки, секции. Большое внимание уделяют патриотизму. Дети учат слова из бурятского языка и патриотические песни. Есть даже целые патриотические смены.
Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году составляет 37600 рублей. Из этой суммы примерно 26 тысяч рублей оплачивают родители. Остальное компенсирует бюджет. Но, подчеркнем, что есть ряд категорий детей, на которых путевки выдают бесплатно.
Как сообщили в мэрии, в этом сезоне загородным отдыхом охватят более 800 детей погибших участников спецоперации.
С наполняемостью загородных лагерей дела обстоят хорошо. В каждом лагере есть кружки, секции. Большое внимание уделяют патриотизму. Дети учат слова из бурятского языка и патриотические песни. Есть даже целые патриотические смены.
Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году составляет 37600 рублей. Из этой суммы примерно 26 тысяч рублей оплачивают родители. Остальное компенсирует бюджет. Но, подчеркнем, что есть ряд категорий детей, на которых путевки выдают бесплатно.
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