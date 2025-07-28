В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде на Комушке в ночь с 28 на 29 июля пройдет ремонт. В связи с этим движение транспорта через переезд будет закрыто с 23:00 до 6:00. Объезд д будет осуществляться через ближайший переезд в микрорайоне Горького.«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - обратились к горожанам в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороге.