Общество 28.07.2025 в 11:07

Жителя Бурятии заочно приговорили к тюремному сроку за терроризм

Находящийся за границей мужчина объявлен в международный розыск
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии заочно приговорили к тюремному сроку за терроризм

В Бурятии заочно вынесен приговор мужчине, признанному виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Свой монолог он разместил на собственном ютуб-канале.

- Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы РФ, после чего, находясь в иностранном государстве, на своем ютуб-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом. В своей речи он призывал к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования Вооруженных сил Российской Федерации для защиты территории страны и граждан, - сообщили в Следкоме республики.   

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сетях общего пользования, в том числе сети «Интернет». Наказание будет исполняться после задержания осужденного, объявленного в межгосударственный розыск, или его добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.

Фото: прокуратуре РБ

 

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