Фермеры Бурятии не уведомляли власти о применении пестицидов

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора выявили факты отсутствия в Федеральной государственной информационной системе «Сатурн» полной и достоверной информации о применении пестицидов и агрохимикатов у аграриев.Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проверки установлено, что сведения в систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов не вносили три сельхозорганизации: ООО «Рубин» (Кабанский район), КФХ Цыренов С.Д. (Еравнинский район), ИП Васильев П.Н. (Заиграевский район). Указанным предпринимателям объявлены предостережения.Всего с начало текущего года на основании информации, полученной в ФГИС «Сатурн», хозяйствующим субъектам республики объявлено 101 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.ФГИС «Сатурн» – федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов на территории России. Система предназначена для учёта партий этих веществ при их обращении: ввозе в страну, производстве, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении.