Общество 28.07.2025 в 11:21

Фермеры Бурятии не уведомляли власти о применении пестицидов

Аграриям вручены предостережения
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фермеры Бурятии не уведомляли власти о применении пестицидов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники Россельхознадзора выявили факты отсутствия в Федеральной государственной информационной системе «Сатурн» полной и достоверной информации о применении пестицидов и агрохимикатов у аграриев.

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проверки установлено, что сведения в систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов не вносили три сельхозорганизации: ООО «Рубин» (Кабанский район), КФХ Цыренов С.Д. (Еравнинский район), ИП Васильев П.Н. (Заиграевский район). Указанным предпринимателям объявлены предостережения.

Всего с начало текущего года на основании информации, полученной в ФГИС «Сатурн», хозяйствующим субъектам республики объявлено 101 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ФГИС «Сатурн» – федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов на территории России. Система предназначена для учёта партий этих веществ при их обращении: ввозе в страну, производстве, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении.
Теги
сельское хозяйство

Все новости

Молодежь Бурятии меняется: парни идут готовить еду, девушки – в строительство
28.07.2025 в 12:12
Улан-удэнку оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение требований автоперевозок
28.07.2025 в 12:01
Почетный гражданин Улан-Удэ стал Героем России
28.07.2025 в 11:52
В нацпарке Бурятии запечатлели элегантное птичье семейство
28.07.2025 в 11:22
Фермеры Бурятии не уведомляли власти о применении пестицидов
28.07.2025 в 11:21
Жителя Бурятии заочно приговорили к тюремному сроку за терроризм
28.07.2025 в 11:07
В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд
28.07.2025 в 10:53
В Улан-Удэ более 800 детей погибших участников СВО отдохнут в лагерях
28.07.2025 в 10:41
В поселке Бурятии произошел еще один крупный пожар
28.07.2025 в 10:41
Четверо подростков перевернулись на автомобиле в Бурятии
28.07.2025 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
Молодежь Бурятии меняется: парни идут готовить еду, девушки – в строительство
В техникумах республики в самом разгаре сезон поступления
28.07.2025 в 12:12
Улан-удэнку оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение требований автоперевозок
Сумма штрафов удвоилась из-за просрочки
28.07.2025 в 12:01
Почетный гражданин Улан-Удэ стал Героем России
Бывший командующий 36-й армией удостоен высшей награды страны
28.07.2025 в 11:52
В нацпарке Бурятии запечатлели элегантное птичье семейство
Отдыхающие местной турбазы повстречали журавлей–красавок
28.07.2025 в 11:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru