В нацпарке Бурятии запечатлели элегантное птичье семейство

В Тункинском районе отдыхающие местной турбазы запечатлели один из самых элегантных и изящных видов журавлей. Они повстречали семью журавля–красавки с очаровательным птенцом. Эти птицы занесены в Красную Книгу РФ и Бурятии.



В национальном парке «Тункинский» призывают очевидцев делиться информацией о местах наблюдения журавлей-красавок. Научные сотрудники проводят мониторинг популяции редких пернатых. Особое внимание уделяют сведениям о гнездящихся парах с потомством.



Из-за миниатюрных размеров птицу также называют малым журавлем: ее высота составляет от 90 до 100 см при весе 2-3 кг. Красавки селятся в степных и лесостепных участках. По словам специалистов, перед размножением эти пернатые устраивают брачные танцы. Гнездятся среди участков кустарниковой или травянистой растительности.



«В кладке 1-3, в среднем 2 яйца. Насиживают оба партнера. Срок насиживания 27-30 дней. Выводки вместе с родителями держатся около водоемов. Часто гнездятся вблизи поселений человека. Питаются в основном растительной пищей, преимущественно семенами. Также поедают жуков, саранчовых и других насекомых. Перед отлетом собираются в большие стаи», - рассказали в нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк