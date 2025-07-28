Общество 28.07.2025 в 12:01

Улан-удэнку оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение требований автоперевозок

Сумма штрафов удвоилась из-за просрочки
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнку оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение требований автоперевозок
Жительница Улан-Удэ схлопотала штрафы в двойном размере из-за несвоевременной уплаты старых. Всего судебные приставы взыскали с женщины 240 тысяч рублей.

Горожанку четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

Инспекторы ТОГАДН по Республике Бурятия МТУ Ространснадзора по ДФО выяснили, что перевозки осуществлялись с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Также транспорт выпускали на линию без тахографа.

Должница не оплатила штраф в течение установленного законом срока, поэтому в отношении нее вынесли новое наказание. В результате штраф удвоился и составил 240 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.

«После возбуждения исполнительного производства должница не стала ждать применения мер принудительного взыскания, а также вынесения исполнительского сбора, который в случае несвоевременного исполнения судебного решения увеличил бы задолженность еще на 7%, и уплатила штрафы в полном объеме», - рассказали в УФССП по Бурятии.

Фото: loon.site
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