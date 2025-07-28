Общество 28.07.2025 в 12:12

Молодежь Бурятии меняется: парни идут готовить еду, девушки – в строительство

В техникумах республики в самом разгаре сезон поступления
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Текст: Петр Санжиев
Молодежь Бурятии меняется: парни идут готовить еду, девушки – в строительство

В Бурятии работают 32 учреждения среднего профобразования. В основном, они государственные, хотя есть несколько частных. На 7500 бюджетных мест подано порядка 20 тыс. заявлений. Не исключено, что этот год превзойдет показатель минувшего года. Как отмечают с минобразования республики, среди выпускников 9 и 11 классов все больше поступают в учреждения СПО. Здесь республика скоро выйдет на среднероссийский уровень в 64 %.

Часть обучается в коммерческих группах. В учреждениях СПО в Бурятии в этом сезоне стало на 200 бюджетных мест больше. В числе самых популярных направлений - маркшейдерское дело. В прошлом году конкурс был 10 человек на место, сейчас уже - девять.

Развитие среднего профобразования идет в координации с работодателями. Учитывается их потребность в различных кадрах. На не очень востребованных профессиях бюджетные места уменьшаются. Например, на парикмахерское дело. Но на парикмахера можно учиться на коммерческой основе.

Некоторые профессии постепенно теряют свою «гендерную окраску». Например, доходит до того, что среди обучающихся на поварское дело 70 % составляют юноши, а девушки - 30 %. В советское время такое было немыслимо. А, как отмечает министр образования Бурятии Валерий Поздняков, в Кяхтинском техникуме строительных и промышленных технологий на специальности «монтажник электрооборудования» есть группа, состоящая полностью из девушек.

В последние годы в техникумах республики прошла модернизация учебного процесса, появились современные мастерские, лаборатории. Там приятно учиться. Что касается популярных направлений обучения, молодежь республики привлекают также педагогические и медицинские специальности, профессии, связанные с IT, со станками с числовым программным управлением, автомобильным транспортом и строительством.

Фото: loon.site

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