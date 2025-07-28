Жительнице Бурятии помогли зачислить ребенка-инвалида в детсад

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина помогла матери девочки с инвалидностью решить вопрос с зачислением в детский сад.Женщина подчеркнула, что для пребывания в дошкольном учреждении четырехлетней дочке требовался индивидуальный подход и создание специальных условий.В ходе взаимодействия с компетентными органами удалось добиться выделения места для ребенка в детсаду, наиболее подходящем для его нужд. Особое внимание уделили созданию необходимых условий, в том числе обеспечению квалифицированного персонала и доступной среде.«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка осуществляли контроль за исполнением достигнутых договоренностей и оказывали консультативную помощь матери ребенка», - рассказала детский омбудсмен.В результате ребенка успешно зачислили в детский сад, девочка начала посещать занятия.Фото: loon.site