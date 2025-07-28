Гибель людей на воде в Бурятии «притихла»

С начала лета в республике на воде произошло 11 ЧП, хотя за аналогичный период минувшего года было 30. Погибло в этом сезоне 9 граждан (в том числе двое несовершеннолетних).

В том году утопленников было 27 (из них трое детей). Но на прошлой неделе в условиях жары произошел подъем гибели. По инициативе ГУ МЧС России по Бурятии выступило с предложением провести внеплановое заседание республиканской комиссии по ЧС. Оно состоялось в минувший четверг. Главное среди принятых решений - муниципалитетам поручено усилить надзор за ситуацией на водных объектах. Особенно в отдаленных местах. В приоритете стоит сохранение жизней детей, которые без надзора взрослых купаются в реках, озерах, карьерах. В условиях непростой демографической ситуации это очень важно.

Муниципалы будут усиленно патрулировать водоемы вместе с полицией, государственной инспекцией по маломерным судам, спасателями, волонтерами. Стоит задача предотвратить ухудшение положения с гибелью на воде. Родителей, плохо следящих за своими детьми, накажут.

Фото: Номер один