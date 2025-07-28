Общество 28.07.2025 в 13:38

В Бурятии сельчанин среди бела дня угнал чужой велик

За это ранее судимый мужчина получит очередной срок
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчанин среди бела дня угнал чужой велик

В Кабанском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже велосипеда. Мужчина открыто угнал его с целью перепродажи и спрятал в своем подъезде.

- В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыто похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома в п. Селенгинск и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе патрулирования росгвардейцы, совместно с сотрудниками полиции, в одном из микрорайонов поселка обнаружили украденный велосипед и задержали подозреваемого, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный, ранее судимый 44-летний мужчина, похищенный велосипед спрятал в подъезде своего дома для дальнейшей перепродажи. Велосипед стоимостью 8 тысяч рублей был возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

Теги
кража велосипед

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