В Бурятии засняли охотничьи будни серой цапли

В Баргузинском заповеднике Бурятии засняли моменты охоты серой цапли. Съемку и монтаж проводили специалисты «Заповедного Подлеморья» Сергей Сураев и Лубсан Чагдуров.

- Давайте сегодня понаблюдаем, как добывает пищу серая цапля. На длинных ногах птица осторожно вышагивает по водоёму и высматривает добычу. Цепким клювом ей удаётся ловко достать её из воды – на видео попал и этот триумфальный момент! В меню у цапель рыба, земноводные и разнообразные водные и околоводные беспозвоночные, - комментируют видео в «Заповедном Подлеморье».

Фото: «Заповедном Подлеморье»