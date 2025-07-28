Общество 28.07.2025 в 14:31

Жару до +34 обещают на неделе в Бурятии

Местами пройдут короткие грозовые дожди
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Текст: Андрей Константинов
Жару до +34 обещают на неделе в Бурятии
Фото: freepik.com
В Бурятии на предстоящей неделе ожидается неустойчивая теплая, местами с короткими грозовыми дождями погода. Такой прогноз дали в республиканском Гидрометцентре.

Преобладающая температура по ночам составит +9…+14. Днем будет +24…+29, в отдельные дни повышение до +34 градусов.

В воскресенье, 3 августа, большую часть республики накроют дожди различной интенсивности.
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