Жару до +34 обещают на неделе в Бурятии

В Бурятии на предстоящей неделе ожидается неустойчивая теплая, местами с короткими грозовыми дождями погода. Такой прогноз дали в республиканском Гидрометцентре.Преобладающая температура по ночам составит +9…+14. Днем будет +24…+29, в отдельные дни повышение до +34 градусов.В воскресенье, 3 августа, большую часть республики накроют дожди различной интенсивности.