Ветеран СВО из Бурятии занялся разведением «калмыков»

Ветеран СВО из Джидинского района Бурятии Валерий Осоров вернулся на малую родину и занялся разведением калмыцких коров. Эта порода идеально приспособлена к климату республики.Мужчина продолжает семейное дело. Если раньше там держали скот только для собственных нужд, то сейчас Валерий решил превратить домашнее подворье в полноценную ферму.«Благодаря участию в программе «Агростартап», Валерий стал одним из 18 победителей конкурса грантовой поддержки. Этот успех открыл для Валерия возможности масштабирования хозяйства и развития коммерческого направления», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.Аграрий планирует расширить поголовье, внести значимый вклад в развитие мясного скотоводства Бурятии. Для этого он изучает современные технологии в животноводстве и освоении мер государственной поддержки для начинающих фермеров. Дело скотовода активно поддержали и его братья: они также включились в работу.Фото: пресс-служба правительства Бурятии