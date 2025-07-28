Общество 28.07.2025 в 14:40

Ветеран СВО из Бурятии занялся разведением «калмыков»

Эта порода коров идеально приспособлена к климату республики
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Текст: Карина Перова
Ветеран СВО из Бурятии занялся разведением «калмыков»
Ветеран СВО из Джидинского района Бурятии Валерий Осоров вернулся на малую родину и занялся разведением калмыцких коров. Эта порода идеально приспособлена к климату республики.

Мужчина продолжает семейное дело. Если раньше там держали скот только для собственных нужд, то сейчас Валерий решил превратить домашнее подворье в полноценную ферму.  

«Благодаря участию в программе «Агростартап», Валерий стал одним из 18 победителей конкурса грантовой поддержки. Этот успех открыл для Валерия возможности масштабирования хозяйства и развития коммерческого направления», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Аграрий планирует расширить поголовье, внести значимый вклад в развитие мясного скотоводства Бурятии. Для этого он изучает современные технологии в животноводстве и освоении мер государственной поддержки для начинающих фермеров. Дело скотовода активно поддержали и его братья: они также включились в работу.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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