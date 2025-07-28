Жителей Бурятии просят не паниковать при виде беспилотника

Сегодня и завтра над поселком Сахарный Завод в Бичурском районе будет летать дрон. Местных жителей призвали не паниковать при виде беспилотнока – он принадлежит Росреестру.«Коптер будет проводить аэрофотосъёмку в рамках государственного земельного надзора», - передает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на Управление Росреестра по РБ.Сегодня беспилотник будет летать над поселком с 15 до 17 часов, а завтра – с 11 до 17 часов.