Общество 28.07.2025 в 15:15
Жителей Бурятии просят не паниковать при виде беспилотника
Дрон будет проводить съемку в интересах Росреестра
Текст: Андрей Константинов
Сегодня и завтра над поселком Сахарный Завод в Бичурском районе будет летать дрон. Местных жителей призвали не паниковать при виде беспилотнока – он принадлежит Росреестру.
«Коптер будет проводить аэрофотосъёмку в рамках государственного земельного надзора», - передает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на Управление Росреестра по РБ.
Сегодня беспилотник будет летать над поселком с 15 до 17 часов, а завтра – с 11 до 17 часов.
«Коптер будет проводить аэрофотосъёмку в рамках государственного земельного надзора», - передает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на Управление Росреестра по РБ.
Сегодня беспилотник будет летать над поселком с 15 до 17 часов, а завтра – с 11 до 17 часов.
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