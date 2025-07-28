Общество 28.07.2025 в 15:33

В Улан-Удэ самокатчикам «перекрыли кислород»

Горожан не обрадовал новый дорожный знак
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ самокатчикам «перекрыли кислород»
В столице Бурятии возле пешеходного перехода, недалеко от путепровода в районе Элеватора, установили знак, запрещающий движение на самокатах. Подписчиков паблика «Улановка 2.0» его появление не обрадовало. Они назвали это «дискредитацией самокатчиков в глазах общественности».  

«Как, скажите, попасть на самокате из Советского в Железнодорожный район, если единственная доступная асфальтированная дорога только здесь. Перелететь через ж/д пути? Конечно, там неудобно разъезжаться с пешеходами, видимо надо двигаться по проезжей части?», - поинтересовались горожане.

По новым правилам, такие знаки устанавливают в местах, где самокаты представляют опасность для пешеходов: в местах скопления людей, парках, исторических центрах. Ограничения распространяются не только на электросамокаты, но и на все остальные средства индивидуальной мобильности (СИМ): сигвеи, моноколеса, гироскутеры,

Фото: ТГ-канал «Улановка 2.0»

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