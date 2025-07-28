Общество 28.07.2025 в 15:36
«У младенца в могиле выросла нога?»
Сибирячка, обвинившая роддом в подмене ребенка, добивается новой экспертизы
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот получило дело о подмене ребенка, в которой сибирячка Дарья Лузина обвинила якутский роддом. Как сообщает КП-Новосибирск, Дарья – многодетная мама: она растит двух сыновей, которым 10 и 13 лет, и пятилетнюю дочку. Но уверена, что во время родов в поселке в поселке Хандыга в Республике Саха-Якутия ее ребенка подменили.
- Я рожала в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Мне делали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. Хотя на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке, - вспоминает сибирячка. – Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет». Я плакала, но никто мне ничего не говорил. Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что мой ребенок умер.
Дарья похоронила умершую девочку, а следом ее ждал новый удар: она рассталась с отцом ребенка. Потом у сибирячки началась новая жизнь, она построила семью, родила здоровых детей. Но мысли о том, что ее сын жив, женщину не покидали. Проверить свои догадки она решила спустя 15 лет.
- Я связалась с бывшим парнем. Он признался, что тоже до сих пор не верит в то, что наш ребенок родился монстром и умер. Потому что потом и у него, и у меня родились здоровые дети. И не было патологий наследственных.
Сибирячка обратилась в Следственный комитет, там начали проверку, назначили экспертизу ДНК. Проводили ее параллельно в двух центрах: одну – в Якутии, другую – в Хабаровске.
- По результатам обеих экспертиз я являюсь матерью умершей девочки. Но в экспертизе из Хабаровска указано, что якобы у ребенка была сформирована берцовая кость. А в документах из больницы написано, что у ребенка были колени вывернуты назад, правая нога длиннее, чем левая, еще была деформация верхних конечностей. Как такое может быть? У младенца в могиле выросла нога?
У Дарьи есть своя версия случившегося:
- Умершая девочка похоронена рядом с моим отцом, и мне кажется, что на экспертизу отправили именно его останки.
Сибирячка намерена добиваться независимой экспертизы, чтобы окончательно поставить точку в деле, но сделать это будет непросто.
- Часть останков похороненной девочки, которые эксгумировали для проведения экспертизы, полностью использовали. Нужно будет добиваться новой эксгумации.
- Я рожала в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Мне делали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. Хотя на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке, - вспоминает сибирячка. – Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет». Я плакала, но никто мне ничего не говорил. Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что мой ребенок умер.
Дарья похоронила умершую девочку, а следом ее ждал новый удар: она рассталась с отцом ребенка. Потом у сибирячки началась новая жизнь, она построила семью, родила здоровых детей. Но мысли о том, что ее сын жив, женщину не покидали. Проверить свои догадки она решила спустя 15 лет.
- Я связалась с бывшим парнем. Он признался, что тоже до сих пор не верит в то, что наш ребенок родился монстром и умер. Потому что потом и у него, и у меня родились здоровые дети. И не было патологий наследственных.
Сибирячка обратилась в Следственный комитет, там начали проверку, назначили экспертизу ДНК. Проводили ее параллельно в двух центрах: одну – в Якутии, другую – в Хабаровске.
- По результатам обеих экспертиз я являюсь матерью умершей девочки. Но в экспертизе из Хабаровска указано, что якобы у ребенка была сформирована берцовая кость. А в документах из больницы написано, что у ребенка были колени вывернуты назад, правая нога длиннее, чем левая, еще была деформация верхних конечностей. Как такое может быть? У младенца в могиле выросла нога?
У Дарьи есть своя версия случившегося:
- Умершая девочка похоронена рядом с моим отцом, и мне кажется, что на экспертизу отправили именно его останки.
Сибирячка намерена добиваться независимой экспертизы, чтобы окончательно поставить точку в деле, но сделать это будет непросто.
- Часть останков похороненной девочки, которые эксгумировали для проведения экспертизы, полностью использовали. Нужно будет добиваться новой эксгумации.