Экс-сотрудница уголовно-исполнительной системы Бурятии покорила Эльбрус

Бывшая сотрудница уголовно-исполнительной системы Бурятии покорила самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбруса. Успешное восхождение совершила Аделина Соколова.Пенсионерка УИС была в составе подготовленной группы, под руководством гидов. Она одна из первых достигла пика Эльбруса.Аделина Соколова была начальником отдела кадров исправительной колонии №2. Женщина завершила службу в звании майора внутренней службы и вышла на пенсию. На заслуженном отдыхе она получила квалификацию фитнес-инструктора, полностью посвятив себя здоровому образу жизни.«Сегодня бывший сотрудник совмещает тренерскую деятельность с увлечением горными походами, плаванием и танцами. Достижение Аделины Соколовой служит ярким примером того, как после завершения профессиональной деятельности можно найти новые источники вдохновения и реализовать свой потенциал в различных сферах жизни», - отметили в УФСИН по Бурятии.Фото: УФСИН по Бурятии