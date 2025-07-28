Общество 28.07.2025 в 16:51

В Улан-Удэ изменят маршруты автобусов в «сотых»

В микрорайоне введут внутриквартальные маршруты
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ изменят маршруты автобусов в «сотых»
В Улан-Удэ могут изменить маршруты автобусов в сотых кварталах. Депутаты горсовета, представители МУП «Городские маршруты», Комитета по транспорту, администрации Октябрьского района обсудили оптимизацию маршрутной сети. Круглый стол состоялся в школе №108.  

Сотрудник МУПа заявил, что впервые в городе, а именно в «сотых», введут внутриквартальные маршруты. При этом у горожан есть спрос на передвижения внутри микрорайона, особенно у семей с детьми. Внимание решили уделить маршрутам №1, 70, 71 и 80.

Серьезная трансформация ждет маршрут №80: автобусы будут ходить каждый час по новому, расширенному пути: от 124-го квартала, через школу №108, 102-й микрорайон, Медведчиково, и далее до 115-го микрорайона, с последующим возвращением.  

Подчеркивается, что заезд автобусов №80 в Медведчиково позволит освободить два автобуса маршрута №1. Благодаря этому, интервал движения маршрута №1 сократится до десяти минут, что значительно уменьшит время ожидания на остановках.  

Кроме того, на 80-м маршруте введут пересадочный тариф. Улан-удэнцы смогут удобно передвигаться по схеме «автобус №80 – автобус №1 – трамвай».  

«Эти изменения планируется ввести в тестовом режиме уже в августе. Мы предоставим жителям возможность оценить все нововведения и поделиться своим мнением. Наша задача – внимательно отслеживать, как эти изменения повлияют на удобство передвижения по городу», - прокомментировал депутат Беликто Цыбиков.  

Фото: Номер один

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сотые кварталы Улан-Удэ автобусы

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